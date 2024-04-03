"Галопом по Африці": туристи два дні наздоганяли круїзний лайнер, який покинув їх на острові

Щоб повернутися на судно, туристам довелося перетнути сім країн за 48 годин.

Розкішний круїзний лайнер Norwegian Dawn під флагом Норвегії зробив зупинку на африканському острові Сан-Томе і Прінсіпі, щоб пасажири могли оглянути місцеві красоти. Проте для восьми туристів з США та Австралії приватна екскурсія обернулася екстремальним квестом через сім країн, коли корабель залишив острів без них.

Про це пише Sky News.

Лайнер вирушив у тритижневий круїз зі столиці ПАР Кейптауна 20 березня 2024 року. Маршрут пролягав уздовж узбережжя Африки та мав завершитися 10 квітня в іспанській Барселоні.

На сьомий день круїзу, 27 березня, вісім туристів не встигли своєчасно повернутися на судно після екскурсії островом. Вони зв'язалися з туроператором, а той повідомив капітана лайнера, що частина його пасажирів запізнюється. Місцева берегова охорона намагалася допомогти їм і доставити на судно, яке ще перебувало поблизу острова, але капітан не дозволив їм піднятися на борт.

У результаті вісім пасажирів, серед яких були вагітна та літня жінки, залишилися на маленькому африканському острові за 190 миль від узбережжя Нігерії.

"Нам вдалося звернутися до туристичного агентства, щоб організувати польоти в наступний порт заходу... Але це дуже складний процес – ви маєте справу з кількома мовами, мовними бар'єрами, ви маєте справу з різними валютами... намагаючись змусити агента зрозуміти, куди нам треба дістатися", – розповіли горе-туристи Джилл і Джей Кемпбелл із США.

Вони додали, що при цьому "прекрасні жителі Сан-Томе" доклали всіх зусиль, щоб допомогти туристам.

"Забуті" мандрівники змогли дістатися до наступного порту заходу у Гамбії, але судно скасувало там зупинку через складні погодні умови. Тому туристам довелося перетнути ще сім країн за дві доби, щоб дістатися Сенегалу, де вони нарешті наздогнали свій корабель. Але на цей час вони вже не були впевнені, що хочуть продовжувати круїз на Norwegian Dawn.

"Ми думаємо, чи збираємося ми сідати на корабель, хоча він стоїть тут, у гавані Сенегалу. Ми вважаємо, що команда забула про свій основний обов'язок – турбота про пасажирів, тому ми дійсно занепокоєні", – поскаржилося подружжя Кемпбеллів.

Нагадаємо, жінка продала будинок заради трирічного круїзу, який скасували в останній момент. Круїз мав розпочатися у Стамбулі й за три роки відвідати 382 порта у 140 країнах на всіх семи континентах.

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