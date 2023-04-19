Гарантовано хороший врожай: як підготувати цибулю до висаджування навесні

Цибулю-сіянку потрібно правильно підготувати до висаджування, щоб потім отримати хороший урожай. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим її обробити і як садити.

Весняна погода вже натякає, що варто активно готуватися до городнього сезону. Вже зараз можна обрати сорти улюблених культур і почати готуватися до висаджування цибулі. Однак, щоб потім отримати хороший врожай, потрібно знати, що процес цей вимагає певних зусиль.

Традиційно цибулю-сіянку висаджують на городі однією з перших. Цей процес можна сміливо починати, як тільки погодні умови це вже дозволяють.

Основні правила: як підготувати цибулю до висаджування

Спеціалісти виділяють кілька способів, які допомагають підготувати цибулю до висаджування:

стимулювання;

замочування;

підрізування.

Стимулювання — важливий метод, який допоможе підготувати сіянку до швидкого проростання. Для цього фахівці радять використовувати янтарну кислоту, Епін, спеціальний препарат Stimulate, Циркон. Спочатку готується концентрований розчин згідно з інструкцією, а потім ним заливається цибуля на 5-6 годин. Далі її можна починати висаджувати.

Дуже важливе запитання, яке виникає у початківців, як обробити цибулю перед висаджуванням? Безпосередньо перед цим сіянку потрібно "пробудити" за допомогою шок-замочування. Спочатку цибулю просушують у сітці за температури 10-15 градусів. Потім на 15 хвилин замочують у воді (температура не вище 50 градусів), а опісля ненадовго опускають у холодну воду.

Вважається, що таке шок-замочування допомагає цибулинкам пробудитися, стати більш стійкими до грибків, несприятливих умов проростання тощо.

Без добрив, звичайно, також не обійдеться. В магазині вам точно порадять, що придбати для надто сухого чи глиняного ґрунту.

Щоб цибуля-сіянка проростала швидше і ефективніше, її також радять підрізати перед висаджуванням. Для цього корінчики необхідно трішки укоротити. До речі, безпосередньо перед висаджуванням також підрізають і вершечок цибулі. Щоб врожай був соковитим, радять обрізати верхню частину вершечка, а щоб цибулині пера росли швидко — зрізають 1/3 сіянки.

Як обробити цибулю перед висаджуванням, щоб захистити від цибулевої мухи

Дієвий розчин можна без проблем приготувати вдома з води та солі. Все досить просто. Сіянку поміщають у розчин з 5 літрів води та 1 кг солі на 2 години. Після цього цибуля отримує стійкий захист від цибулевої мухи та грибка.

А ще цибулева муха боїться мідного купоросу. Тому сіянку можна замочити у слабкому його розчині (1 чайна ложка речовини на 10 л води). Тоді жодні комахи чи грибки не зіпсують ваш урожай.

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