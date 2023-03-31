Гарантовано знищить всі бур'яни: простий засіб, який можна приготувати самостійно

Кожен городник мріє дізнатися, як позбутися бур'янів раз і назавжди. Існує один простий спосіб, який допоможе винищити на ділянці непроханих гостей. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви не хочете використовувати хімікати, то боротьба з бур'янами на ділянці може бути досить складним завданням. Однак городники придумали один дієвий спосіб, як позбутися бур'янів за допомогою народних засобів.

Для його приготування вам потрібні оцет та сіль. Знищення бур'янів оцтом відбувається завдяки потужним кислотним властивостям речовини. А сіль потрібна, щоб запобігти їхній повторному росту.

Щоб приготувати засіб від бур'янів на городі, необхідно:

взяти один літр столового оцту та змішати його зі 150 г солі;

перемішувати, поки сіль повністю розчиниться;

перелити суміш в розпилювач.

Тепер можна цей засіб нанести на бур'яни. При цьому намагайтеся не потрапляти на інші рослини, які ростуть на городі, адже вони можуть бути пошкоджені.

Щоб бур'яни повторно не з'явилися на ділянці, можна також нанести розчин довкола шкідників. Так ви вб'єте їхнє коріння і зможете запобігти новому проростанню.

Якщо бур'янів на городі дуже багато, можливо знадобиться повторне нанесення розчину.

Коли кропити город від бур'янів оцтом та сіллю? Через те, що такий засіб може причинити шкоду городнім культурам, краще обробляти грядки навесні. Тобто ще до проведення висаджування.

Можете також додати у розчин трохи рідкого мила, завдяки якому суміш буде триматися на листі бур'янів набагато краще.

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