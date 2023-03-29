"Гаряча вихователька" розлютила Мережу, одягнувши міні та панчохи, щоб спокусити батьків – відео

Жінка обожнює привертати увагу самотніх татусів.
24-річна американка, яка стверджує, що працює вихователькою у дитячому садку, похизувалася, як вона змушує самотніх батьків божеволіти, коли одягає спокусливе вбрання.
Так, користувачка TikTok на ім'я Глої неабияк розлютила користувачів. У відео вона відверто зізналася, що хоче привернути увагу самотніх татусів. Зокрема, вона одягає на роботу мініспідницю та мереживні панчохи. За словами жінки, деякі батьки вже вимагають її звільнення.
@favteacherchloee
life is unfair - teach them young♬ original sound - NZ TATTED MUM
Як каже вихователька, вона тремтіла щоразу, коли помічала батька-одинака на роботі.
"Спроба приголомшити батька-одинака, який приїжджає забрати свою дитину… Вийшло?" - запитала вона у фоловерів під черговим відео.
@favteacherchloee
did it work♬ ..... - MICHEL
Думки юзерів щодо цього розділилися. Так, деякі чоловіки зізналися, що дійсно непритомніють від приголомшливого вигляду виховательки.
- Ти маєш чудовий вигляд, люба, я б з радістю взяв тебе куди завгодно
- Ого! А в якому садочку працюєте?
- Одружені чоловіки подобаються? Тому що я приголомшений
Інші ж користувачі відчули огиду і запропонували звільнити її за такі дії:
- Це має бути незаконно, як тебе ще не звільнили?
- Який жах! І це вихователька
- Неприємні відчуття… Вам не місце у дошкільному навчальному закладі
Також юзери припустили, що це взагалі вигадана історія. Втім, Глої, запевнила, що дійсно працює вчителькою дошкільної освіти.
Нагадаємо, у Флориді звільнили директорку школи через показ скульптури Мікеланджело учням. Мовляв, це "порнографія".
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