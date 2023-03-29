"Гаряча вихователька" розлютила Мережу, одягнувши міні та панчохи, щоб спокусити батьків – відео

24-річна американка, яка стверджує, що працює вихователькою у дитячому садку, похизувалася, як вона змушує самотніх батьків божеволіти, коли одягає спокусливе вбрання.

Так, користувачка TikTok на ім'я Глої неабияк розлютила користувачів. У відео вона відверто зізналася, що хоче привернути увагу самотніх татусів. Зокрема, вона одягає на роботу мініспідницю та мереживні панчохи. За словами жінки, деякі батьки вже вимагають її звільнення.

Як каже вихователька, вона тремтіла щоразу, коли помічала батька-одинака на роботі.

"Спроба приголомшити батька-одинака, який приїжджає забрати свою дитину… Вийшло?" - запитала вона у фоловерів під черговим відео.

Думки юзерів щодо цього розділилися. Так, деякі чоловіки зізналися, що дійсно непритомніють від приголомшливого вигляду виховательки.

Ти маєш чудовий вигляд, люба, я б з радістю взяв тебе куди завгодно

Ого! А в якому садочку працюєте?

Одружені чоловіки подобаються? Тому що я приголомшений

Інші ж користувачі відчули огиду і запропонували звільнити її за такі дії:

Це має бути незаконно, як тебе ще не звільнили?

Який жах! І це вихователька

Неприємні відчуття… Вам не місце у дошкільному навчальному закладі

Також юзери припустили, що це взагалі вигадана історія. Втім, Глої, запевнила, що дійсно працює вчителькою дошкільної освіти.

Нагадаємо, у Флориді звільнили директорку школи через показ скульптури Мікеланджело учням. Мовляв, це "порнографія".

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