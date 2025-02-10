Гаваї – світова столиця веселки: що відомо про явище на острові (фото)

Регулярне сонячне світло, короткі зливи та чисте повітря на Гаваях створюють одні з найкращих на планеті умови для спостереження за веселками. Вони настільки часте явище, що цей штат охрестили "світовою столицею веселки".

Про це пише New York Post.

Зараз на островах триває зимовий сезон дощів, а це означає, що шанси побачити веселку ще вищі, ніж зазвичай.

Веселки з'являються на Гаваях так часто, що стали популярними символами острівного життя. Її зображення прикрашають будівлі, бокові частини громадських автобусів і з'являються на стандартних номерних знаках транспортних засобів. Спортивна команда Гавайського університету навіть названа на честь веселки.

"Для мене веселка дійсно означає надію і нові починання", - сказала Ліан Ашер, президентка Дитячого центру відкриттів у Гонолулу, на зовнішній стіні якого і в кімнатах для досліджень зображені веселки. "Я не можу не усміхатися, коли бачу веселку після дощу".

Веселка на Гаваях / Фото: Getty Images

Ось декілька фактів, які варто знати про веселку на Гаваях:

Де можна побачити веселку

Веселка утворюється, коли дощові краплі заломлюють сонячне світло в спектр кольорів. Чим яскравіше сонце, тим чистіша веселка.

Шукати її необхідно, коли одночасно і сонце, і дощ. Веселки з'являться навпроти сонця. Вони здаватимуться більшими і вищими в небі вранці і пізно ввечері, коли сонце знаходиться нижче на горизонті.

Стівен Бусінджер, професор атмосферних наук Гавайського університету в Маноа, каже, що пасати архіпелагу приносять багато невеликих злив, між якими достатньо блакитного неба, щоб крізь нього просвічувало сонце.

Чисте повітря Гаваїв також допомагає. В інших місцях, як правило, в повітрі більше частинок пилу, пилку та автомобілів. Умови ще більше покращуються під час гавайського сезону дощів, який триває від жовтня до квітня.

"На Гаваях, можливо, найкраща веселка на планеті", - каже Бусінджер.

Бусінджер створив застосунок під назвою RainbowChase, щоб допомогти людям знайти веселку на Гаваях.

Веселки настільки поширені, що в гавайській мові існує близько 20 назв для них, згідно з сайтом Маноа, зокрема окремі слова для фрагментів веселки і тих, що сидять низько на горизонті.

Веселка на Гаваях / Фото: Getty Images

Яку роль відіграє веселка в культурі корінних гавайців

У традиціях корінних гавайців веселка уособлює божественну або надприродну силу.

Сем Оху Гон ІІІ, старший науковий співробітник і радник із питань культури Гавайської служби охорони природи, розповів, що веселка вважається символом Кане, одного з чотирьох головних богів у гавайській традиції. За традицією, чим ближче людина підходила до веселки, тим більша ймовірність зустріти надприродну силу, або надзвичайно могутню чи вождя, сказав він.

В одній багатовіковій історії веселка з'являється над усамітненим будинком гавайської принцеси протягом чотирьох днів поспіль. Інша з'являється над океаном, коли приїжджає її наречений, чоловік настільки сильний, що його удар пронизує груди супротивника, як спис.

Для Хіналеімоани Вонг-Калу, вчительки та представниці корінної гавайської культури, веселка є сигналом "аумакуа" – обожнюваного предка, родинного чи особистого бога.

"Коли наші близькі йдуть перед нами, вони передують нам у житті і залишають нас у цьому світі. Іноді вони здатні показати свою присутність", - сказала Вонг-Калу. "Веселка – це один з таких способів".

За словами Вонг-Калу, яка також відома як Куму Хіна, веселка дає їй зрозуміти, що духовний захист присутній, що її люблять і за нею наглядають.

Веселка на Гаваях / Фото: Getty Images

Коли веселка стала символом острівного життя

Зображення веселки прикрашає все: від фасадів будинків і ресторанів до спортивної форми.

Чоловічі спортивні команди Гаваїв називаються "Воїни веселки", а жіночі – "Веселка Вахіне", використовуючи гавайське слово для позначення жінок. Команди називаються скорочено "луки".

Історія талісману веселки бере свій початок від Нового року 1924-го. Команда "Гаваї" грала в нульову нічию з командою "Орегон Аггіз", коли над полем з'явилася веселка. Незабаром після цього "Гаваї" забили гол, і репортери почали називати команду "Веселка".

Футбольна команда Гаваїв 2000 року відмовилася від назви "Веселка", коли тренер висловив занепокоєння, що вона несе "стигму" через її зв'язок з ЛГБТК+ спільнотою. Школа відновила назву 2013 року.

Веселка на Гаваях / Фото: Getty Images

Чи вплине зміна клімату на веселку

Коли Кімберлі Карлсон була професоркою у Маноа, вона побачила веселку за вікном своєї квартири, що змусило її замислитися над тим, як зміна клімату вплине на них.

Зараз вона є професоркою екології Нью-Йоркського університету і вивчає вплив на них протягом наступного століття.

Аналіз її команди, опублікований у статті два роки тому, прогнозує, що до 2100 року в Бразилії, Середземномор'ї та деяких частинах Центральної Африки буде менше веселок. Вони виявили місця, де зараз випадає багато снігу, але натомість буде більше дощів, і де, ймовірно, буде більше веселок. Аляска потрапляє до цієї категорії.

Вчені вважають, що веселки на Гаваях і надалі будуть рясними, але в найближчі десятиліття триваліші посушливі періоди можуть призвести до зменшення кількості веселок на посушливих, підвітряних сторонах островів, сказав професор атмосферних наук Бусінджер. За його словами, це може особливо вплинути на Мауї та Великий острів.

За його словами, унікальний досвід споглядання веселки робить її вартою вивчення.

"Веселка є для нас культурним орієнтиром. Вони змушують нас зупинитися і на мить забути про минуле і майбутнє", - сказав Бусінджер. "Ми дійсно перебуваємо в моменті, коли бачимо веселку, і це рідкісний досвід у нашому напруженому житті".

Нагадаємо, лайнер для нудистів вирушив у круїз із Маямі. Відпочинок туристів триватиме 11 днів.

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