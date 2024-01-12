Газон австралійки визнали найпотворнішим у світі – фото

Подвір'я австралійської жінки, зруйноване бандикутами, було визнане переможцем першого в історії конкурсу "Найпотворніший газон у світі".

Про це пише The Guardian.

Кетлін Мюррей із Сендфорда, штат Тасманія, була названа переможницею конкурсу, організованого містом Готланд у Швеції.

Конкурс започаткували два роки тому, щоб спонукати місцевих жителів економити воду під час майже катастрофічної посухи у місті, а цього року він став глобальним: газони у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Франції та Хорватії конкурували за неестетичність.

На галявині Мюррей є рідкісні ділянки жовтої трави, зморщені рослини та сухі вибоїни, залишені місцевими бандикутами.

"Бандикути люблять копати – саме так вони знаходять свою улюблену їжу. Тепер моє заднє подвір'я має вигляд як справжня гра "Голодний голодний бегемот". Ще я маю єхидну, яка допомагає, і декілька курей", — поділилася жінка.

Кетлін Мюррей на тлі свого "найпотворнішого" газона / Фото: theguardian.com

Мюррей була нагороджена футболкою з написом: "Горда власниця найпотворнішого газону у світі".

"Раніше я думала, що бандикути – це дикі тварини масового знищення, що вторглися на мій газон, але тепер я бачу, що вони фактично звільнили мене від необхідності знову косити його", - сказала Мюррей. "Я вихідними не відчуваю провини, особливо після того, як мій колишній чоловік пішов із газонокосаркою ще 2016 році".

Готланд, де влітку три роки тому майже закінчилася вода, заявив, що конкуренція та інші заходи, вжиті містом, дозволили скоротити споживання води на 5%.

Нагадаємо, батько двох дітей після розлучення пів року живе в машині. Він став безхатьком.

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