Газонокосарка “накинулась” на жінку і відтяла їй палець: відео жахливого моменту опублікували в Мережі

Згодом брат потерпілої жінки поділився фотографією з ампутованим пальцем ноги.

У Сполучених Штатах жінка, яка косила газон, серйозно постраждала, коли підтягувала косарку до себе. Момент, коли газонокосарка відрізала жінці палець на нозі, виклали у соціальній мережі "TikTok".

Про це у п’ятницю, 3 вересня, повідомляє видання Sun.

На опублікованих кадрах видно, що жінка не може відвести ногу від косарки, яка рухається на неї і перекочується через її ногу. Зрештою, відштовхнувши інструмент від себе, жінка з видимим болем біжить сходами у свій будинок.

Згодом брат жінки опублікував фотографію лівої ноги потерпілої, на якій їй ампутували великий палець на нозі. На відео він запитує сестру, чи є в неї травми від газонокосарки, на що вона відповідає: “Ні, у мене нема пальця на нозі”.

Відео доступне за посиланням.

Нагадаємо, раніше в Мережі опублікували відео моторошного моменту, коли під час приготування у духовці філе риби починає підстрибувати вгору і вниз.

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