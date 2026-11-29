Geely скинула новий універсал зі скелі

Реклама

Китайський автовиробник Geely провів екстремальне випробування свого нового універсала Lynk & Co 07 GT, запустивши автомобіль зі скелі, щоб продемонструвати міцність кузова та надійність систем безпеки. Попри видовищність трюку, таке випробування не може замінити повноцінних незалежних краш-тестів.

Про це пише Car Scoops.

Реклама

Замість краш-тестів — падіння у прірву: у Китаї влаштували екстремальну перевірку нового універсала

Подія відбулася на тлі іншого резонансного досягнення китайського автопрому — на початку листопада 2026 року компанія BYD встановила новий рекорд максимальної швидкості серед серійних автомобілів, розігнавши свій суперкар з майже 3000 кінських сил U9 Xtreme до 503,17 км/год.

Реклама

У Geely обрали не менш радикальний спосіб привернути увагу до новинки. Водночас експерти застерігають, що ані власникам рекордно швидкого U9 Xtreme не варто перевищувати позначку у 480 км/год на звичайних дорогах, ані водіям 07 GT не слід намагатися відтворити такий експеримент.

Тестування серійного екземпляра Lynk & Co 07 GT провели в китайському місті Чжанцзякоу. На оприлюдненому виробником відео автомобіль розганяється по трампліну до 70 км/год, злітає з краю урвища й після польоту врізається носовою частиною в ґрунт.

Від удару машина кілька разів підстрибує та перевертається, але зрештою зупиняється на колесах. Наприкінці запису видно, що всі чотири дверцята 07 GT відчиняються без заклинювання. Лобове та бічні вікна візуально залишилися цілими, а панорамний скляний дах хоч і вкрився тріщинами, проте не провалився всередину.

За даними Geely, бічні шторки безпеки утримували тиск понад шість секунд.

Реклама

Фахівці зазначають, що під час скидання зі скелі значну роль відіграє випадок, тому точно відтворити такий результат на інших екземплярах 07 GT було б майже неможливо. Крім того, малоймовірно, що реальні власники моделі потраплять у дорожньо-транспортну пригоду за аналогічним сценарієм.

Проте оприлюднені кадри демонструють запас міцності конструкції у критичних ситуаціях, що важливо з огляду на відсутність результатів незалежних сертифікаційних краш-тестів.

Lynk & Co 07 GT є універсалом, створеним на базі стандартної моделі 07. Це перший автомобіль у такому типі кузова в історії бренду Lynk & Co. Нещодавно новинку представили європейській публіці в Парижі.

Модель вирізняється агресивним дизайном із гострими лініями кузова, виразною передньою та задньою оптикою, а також опційним аеродинамічним обвісом для підсилення спортивного образу.

Реклама

Автомобіль оснащений гібридною силовою установкою EM-P, яка поєднує 1,5-літровий чотирициліндровий турбодвигун, два електромотори та акумуляторну батарею місткістю 28,3 кВт-год. Сукупна потужність системи сягає 530 кінських сил, а крутний момент становить 564 фунто-фути. Європейські ціни на модель виробник поки що не оголосив.

Авто: останні новини

Нагадаємо, у Китаї провели випробування першого у світі пілотованого безкрилого аеромобіля, розробленого компанією Zhongfei Smart Manufacturing Co. Дебютні польоти відбулися в містах Чанша та Їян провінції Хунань, зокрема, в умовах міської забудови та імітації складної погоди.

Апарат здатний вертикально злітати, зависати в повітрі без злітно-посадкової смуги, а після приземлення пересуватися звичайними дорогами. Одномісний прототип зі злітною вагою 280 кг та корисним навантаженням 120 кг може розвивати швидкість до 150 км/год, долати відстань до 300 км і підійматися на висоту до 3000 метрів.

Наразі проєкт перейшов до стадії передсерійних випробувань, а інженери вже завершили проєктування більшої модифікації, розрахованої на перевезення до 15 пасажирів. Розробку планують використовувати насамперед для потреб рятувальників і пожежників у зонах стихійних лих із непроїзними дорогами.

Новини партнерів

Новини партнерів