Генетичні секрети ліворукості: вчені дізналися, чому з'являються шульги

Вчені виявили рідкісний генетичний варіант, що кодує білок, який може частково відповідати за ліворукість.

Дослідники розкрили давню таємницю, чому на світ з'являються шульги. Дослідження виявило рідкісний генетичний варіант кодування певних білків, що частково пов'язаний з асиметрією мозку та ліворукістю.

Про це пише видання Inverse.

Домінування однієї руки у людини з'являється внаслідок анатомічної асиметрії головного мозку. У правшів ліва півкуля трохи більша за розмірами, а шульги мають домінувальну праву півкулю. Ця особливість розвитку центральної нервової системи починає проявлятися ще під час внутрішньоутробного розвитку плоду, тобто має генетичну причину.

Нідерландські нейробіологи дослідили людський екзом (послідовність усіх білково-кодованих частин геному), щоб дізнатися, яка його частина впливає на ліворукість. У дослідженні використовувалися зразки генетичного матеріалу 600 тисяч людей, зібрані в біобанку Великої Британії. Одна їхня половина належала правшам, інша – шульгам.

Вчені шукали відмінності та рідкісні генетичні варіанти, які кодують білок, пов'язаний з домінуванням однієї руки. Результати виявили зв'язок між цією ознакою та геном, який має назву TUBB4B.

Він кодує білки тубуліни, які відрізняються залежно від генетичного варіанту TUBB4B та беруть участь у будівництві так званих циліндричних мікротрубочок. Ці нескінченно малі клітинні структури, ймовірно, мають вирішальне значення для асиметрії людського мозку й домінування однієї руки.

Відомо, що мікротрубочки допомагають будувати війки – клітинні органели, які забезпечують рух та можуть бути механізмом асиметрії клітин. На думку вчених, це може впливати на розвиток мозку.

Білки тубуліни, зокрема, впливають на те, яким чином ці мікротрубочки поєднуються між собою. Тобто варіанти генів, які змінюють тубуліни, впливають на форму та рух клітин.

Вчені зазначають, що їхнє відкриття – лише перший крок, який визначив, за якими дверцятами прихована остаточна відповідь про причини ліворукості. Вони з'ясували, що TUBB4B у 2,7 раза частіше має рідкісні варіанти кодування у шульги, але це необов'язкова ознака домінування лівої руки. Тобто рідкісні варіанти TUBB4B є лише одним ключиком, а інші дослідникам ще належить знайти.

Нагадаємо, генетичний аналіз пролив світло на давню таємницю, яка оточує долю молодшого брата першого президента США – Семюеля Вашингтона – та його родичів. Двох нащадків Семюеля та їхню матір вдалося ідентифікувати за останками скелетів, знайденими в безіменних похованнях, датованих 1880-ми роками.

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