Геологи розкрили таємницю виверження вулкана на Гаваях

Науковці, ймовірно, знайшли механізм незвичайних вибухових вивержень, які спостерігалися на одному з найактивніших вулканів у світі. Йдеться про активний вулкан Кілауеа, який розташований в національному парку Гавайських вулканів на Великому острові.

Про це пише "abcnews".

Лише 2018 року була принаймні дюжина випадків, коли лава вивергалася з кратера. Незвичайна поведінка виверження сприяла інтенсивності потоку лави того року, який знищив понад 600 об’єктів. Виверження були нетиповими, оскільки вибухонебезпечні виверження зазвичай викликані розплавленими породами — магмою, або розширенням пари від магми, що нагріває підземні води.

На думку геологів, зокрема Джоша Крозьє, головного провідника дослідження, причиною вивержень 2018 року стала причина іграшкового механізму "тупаюча ракета", яка, ймовірно, стала результатом колапсу магматичного резервуару, який раптово збільшив тиск газу, що потрапив у камеру, і призвело до вибухового виверження.

"Комбінація сейсмічних і геодезичних інструментів вказує на велике, різке надування всієї землі навколо магматичного резервуару, тоді як інфразвукові вимірювання, які по суті вимірюють звуки низької частоти, свідчать про падіння тиску повітря", - сказав Крозьє.

Отримані дані також можуть допомогти пояснити утворення атмосферних шлейфів гарячого газу та частинок гірських порід, вивержених вулканом, кажуть дослідники.

"Коли шлейфи такі високі, це створює авіаційну небезпеку, падіння попелу та викид газів", - мовиться в повідомленні.

Подібні виверження в Кілауеа можуть статися в майбутньому, але це буде дуже малоймовірно в наступне десятиліттяю

"Важливо те, що вони можуть статися в потенційних умовах, коли інакше ви б не обов’язково очікували вибухового виверження з вершини вулкана. Тож це, безперечно, те, про що варто знати, це можливість у цих вулканах", - сказав Крозьє.

Розуміння динаміки утворення шлейфів, особливо тих, які містять гарячий газ і частинки каміння, які можуть становити небезпеку для здоров’я людини, важливо передбачити для мешканців, які живуть поблизу, кажуть дослідники.

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