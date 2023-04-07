Жінка-гермафродит із "синдромом перевертня" відростила найдовшу у світі бороду: фото

12 років тому жінка з "синдромом перевертня" встановила світовий рекорд Гіннеса за найдовшу жіночу бороду.

1990 року Вівіан Вілер відмовилася від бритви та відростила волосся на обличчі завдовжки понад 30 сантиметрів.

Як пише dailystar.co.uk, у бабусі з Лоутона, штат Оклахома, захворювання, яке називається гермафродитизмом. Це означає, що вона на 50 відсотків жінка і на 50 відсотків чоловік. Від народження Вівіан з волоссям на обличчі через інший стан, відомий як гіпертрихоз або "синдром перевертня".

Фото: dailystar.co.uk

Коли їй виповнилося п'ять років, волосся почало темніти, а її батькові стало "соромно", тому він відправив Вівіан до гастрольного життя в цирку братів Рінглінг у Сент-Луїсі, штат Міссурі. Там вона отримувала пристойну зарплату у розмірі 1000 доларів на місяць.

До 55 років жінка носила титул "Бородатої леді", де приголомшені фанати витріщалися на неї та висміювали.

"Це було просто те, що я мала зробити, щоб допомогти моїй родині фінансово. Мій батько змусив мою матір відправити мене", - сказала вона ABC.

Фото: dailystar.co.uk

Цирковий світ був жорстким, з виснажливим графіком і неприємними умовами життя. Жінка спала у вантажівці. А в перервах між гастролями, коли вона поверталася додому до батька, він змушував її брати бритву і начисто голити обличчя.

Втім, 1990 року Вілер вирішила відрощувати бороду. Вона пояснила: "Без бороди я не я. Я вдаю ту, ким не є. Те, що я потрапила до Книги рекордів Гіннеса, дуже допомогло мені, це показало мені, що я можу пишатися собою. Це змусило мене відчути, що маю шанс у суспільстві".

Тепер вона вважає за краще зав'язувати її, щоб як і раніше займатися своїми повсякденними справами.

Зауважимо, декілька років тому Вівіан знову потрапила до заголовків газет, коли возз'єдналася зі своїм сином після більш ніж 30-річної розлуки.

Фото: dailystar.co.uk

Річард Лоренц із Канзасу був кинутий своїм батьком у номері мотеля у віці всього чотирьох років, але був приголомшений, виявивши, що його матір'ю була рекордсменка Вівіан.

Їхнє возз'єднання було показано в епізоді документального серіалу Shocking Family Secrets.

Нагадаємо, у США 29-річна жінка прийняла свою бороду після того, як голила обличчя щодня протягом 16 років. До 12 років дівчина голилася щоранку, щоб уникнути уваги хуліганів.

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