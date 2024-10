Герой-далекобійник врятував пасажирів автобуса, у якого відмовили гальма: що він вигадав (фото)

Далекобійник зумів врятувати автобус з пасажирами після того, як виявив, що у нього відмовили гальма на крутій дорозі.

Про це пише Need To Know.

Еліас Рене Вальядарес Мехія зупинився поряд з одноповерховим автобусом, помітивши проблему з однією з шин. Він пригадав: "Я просто сказав водієві, що одна з шин димить, і він просигналізував мені, що у нього відмовили гальма. Перше, що спало мені на думку, це стати попереду і спробувати допомогти зупинити автобус".

Вальядарес вирішив зупинити його за допомогою задньої частини свого бортового причепа: "Я поклався на Бога, тому що нелегко здійснити такий маневр. Дякувати Богу, що ми змогли зупинити автобус і врятувати стільки людей".

Далекобійник врятував автобус з пасажирами / Фото: скриншот з відео

На відеозаписі цього жахливого інциденту видно, як вантажівка обганяє автобус на єдиній проїжджій частині. Видно, як водій вантажівки обережно гальмує перед автобусом на вигині дороги, що призводить до його плавної зупинки. Десятки пасажирів, зокрема діти, з полегшенням вибігли з автобуса через вікна на узбіччя.

Далекобійник врятував автобус з пасажирами / Фото: скриншот з відео

Потенційну трагедію було відвернуто в п'ятницю, 18 жовтня, в Ель-Портільо поблизу Окотепеке, на заході Гондурасу.

Героїзм Еліаса заслужив похвалу президента Національного конгресу Гондурасу Луїса Редондо. Редондо сказав: "Я хочу відзначити ваш героїчний вчинок, який наповнює нас надією і вдячністю. Коли ви побачили небезпеку, яку становив автобус без гальм, ви без вагань втрутилися на своїй вантажівці, ризикуючи власним життям, щоб врятувати інших. Завдяки вашому сміливому втручанню, те, що могло стати трагедією, стало історією мужності та самовідданості".

Еліас Вальядарес / Фото: скриншот з відео

Зі свого боку, Вальядарес додав: "Давайте завжди дбати про інших, тому що будь-якої миті хтось може опинитися в біді, і ми можемо їм допомогти. Це прекрасно, коли хтось простягає руку допомоги".

Нагадаємо, мандрівниця вижила в лісі завдяки героїчним діям свого собаки. Вони з чоловіком, який, на жаль, помер, заблукали на чотири дні.

Читайте також: