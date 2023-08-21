Герой вірусного знімка бійки на Google Maps насмішив подробицями цього курйозного фото

Австралійський робітник пояснив реальну історію вірусного зображення Google Maps, на якому він б'ється біля своєї майстерні.

Про це пише nypost.com.

Автомобіль Google Street View зафіксував Кенні Райлі і кадр з'явився у Мережі. Чоловік поділився, як усе було насправді.

Кадр із Google Maps / Фото: Google Maps

"Я і мій приятель, інший колега по роботі, сиділи в нашій їдальні і обідали, і ми виглянули у вікно і побачили, як повз проїхала машина Google Maps. Ми подумали: "Давай вийдемо на під'їзну доріжку і повеселимося? Так!" - пригадав чоловік.

Він додав, що фальшива бійка була першим жартом, що спало їм на думку.

"Перше, що спадає нам на думку, це те, що ми трохи побалакаємо, ну ви знаєте, трохи посміємося… Це було в останню хвилину", — сказав він.

Кенні Райлі / Фото: 10 News, First Adelaide / Фото: Google Maps

У Facebook, де мільйони людей побачили скриншот сварки, Райлі написав: "Кумедно, наскільки великим може бути щось маленьке".

Інсценовану рукопашну сутичку, як і раніше, можна переглянути за допомогою функції перегляду вулиць Google Maps. Кадр здалеку по дорозі навіть показує, як пара виглядає з-за рогу, готуючись до свого веселого жарту.

Функція Google Street View, яка працює на автомобілях, що подорожують вулицями земної кулі з 360-градусними камерами зверху, зняла багато цікавих, дивних чи моторошних моментів.

Австралійські приклади містять автокатастрофи, справжні бійки і навіть чоловіка на пенні-фартингу, що буксирує пінгвіна в трейлері.

Кадр із Google Maps / Фото: Google Maps

2022 року функції, яка дозволяє користувачам віртуально ходити вулицями світу, виповнилося 15 років. А для тих, хто переймається конфіденційністю, технічний гігант каже: "Google робить низку кроків для захисту конфіденційності людей, коли зображення Street View публікуються на Google Maps. Ми розробили передову технологію розмиття облич та номерних знаків, наданих Google у перегляді вулиць".

Компанія заявляє, що розглядає можливість додаткової цензури автомобілів, підприємств чи людей на запит.

Нагадаємо, раніше чоловік подав до суду на Google Maps через його фото біля гей-сауни. Цей знімок побачила його дружина.

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