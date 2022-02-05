Героїчний порятунок: у США поліцейський витягнув собаку з охопленого вогнем авто

Тварина не потерпіла.

В американськоум Колорадо поліцейський урятував собаку з охопленого вогнем позашляховика.

Про це розповіли у ТСН.19:30 за 5 лютого.

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На відео, опублікованому офісом шерифав Мережі, полісмен прибув на місце, коли з вікна водія валив густий дим. Власник стояв поруч та кричав, що в середені заблокованого автомобіля залишився його пес. Перш ніж витягти тварину, правоохоронцю довелося розбити вікна. На радощах після порятунку пес чкурнув до свого господаря.

Новини світу: у Колорадо поліцейський врятував собаку із палаючого позашляховика

Як повідомлялося, у Києві собака кинувся у крижану воду, щоб витягнути звідти хлопця, який тонув, намагаюсь врятувати тварину. Випадковий перехожий знайшов гілку, кинув хлопцеві та почав роздягатися, щоб допомогти людині. Проте пес забіг у воду, вхопив гілку та витягнув свого господаря.

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