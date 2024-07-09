Гей, який виріс у секті, розповів, як його змусили одружитися і стати батьком сімох дітей

Чоловік, який виріс в екстремістській секті, що відкололася від мормонської церкви, розповів про те, через що йому довелося пройти.

Про це пише LADbible.

Їхня офіційна назва – Церква Христа останніх днів, іноді звана Орденом – не плутати з Церквою Ісуса Христа Святих останніх днів, яка є основною мормонською церквою.

Орден виник 1935 року після того, як мормонська церква відійшла від полігамії, коли Елден Кінгстон відокремилася і сформувала свою власну фундаменталістську групу, яка зберегла можливість одружуватися з декількома людьми.

Нефі Робінсон із Юти, США, нещодавно з'явився на YouTube-каналі Cults to Consciousness, щоб розповісти про те, яким було його життя всередині Ордену, пояснивши, що він був геєм у секті, яка очікувала, що він одружиться з декількома жінками.

Нефі Робінсон / Фото: скриншот з відео

Нинішнім лідером Ордену є людина на ім'я Пол Кінгстон, а Нефі – син його старшого брата Джона та його третьої з 14 дружин.

За даними Південного юридичного центру боротьби з бідністю, член Ордену і дядько Нефі – Девід Кінгстон – був визнаний винним у тому, що 1999 року взяв свою 16-річну племінницю за дружину номер 15, при цьому присяжні визнали його винним в інцесті та протиправних діяннях, повідомляє LA Times.

Оскільки багатоженство заборонено законом, а його мама була третьою дружиною батька, у свідоцтві про народження Нефі вказано, що його батьком була вигадана людина на ім'я Філ Робінсон.

Нефі розповів, що навіть у дитинстві йому доводилося виховувати своїх молодших братів і сестер, оскільки його батько відвідував їхній будинок лише раз на місяць, швидше за все, щоб зачати дитину.

Він пояснив, що зрозумів, що його приваблюють чоловіки ще в юнацтві, але тримав це в секреті, говорячи, що йому дуже соромно за це.

"Я так намагався цього не робити. Я багато разів постив і молився", — сказав він, пояснюючи, що кинув себе у ролі старшого брата для своїх братів та сестер, щоб знайти сенс життя. "Наскільки я це зрозумів, мені вселили щось, що спрямоване проти шлюбу, проти життя, проти дітонародження. Бути геєм було настільки жахливо, що я просто зробив усе, що міг, щоб заслужити життя, я думаю".

Нефі також був змушений одружитися, і він мав сімох дітей зі своєю тодішньою дружиною. Він сказав, що "зачаття дітей безперечно є однією з його найменш улюблених частин життя", але мати дітей було "найцікавішою справою" в ній.

Навіть маючи сімох дітей, він стикнувся з тиском як з боку батька, так і з боку дружини, який вимагав знову одружитися.

2011 року він зізнався своєму батькові, що він гей, і той сказав, що це сталося тому, що він з'їв "надто багато курки", а в м'ясі були гормони.

Зрештою він пішов, розлучившись зі своєю дружиною, яка, за його словами, відтоді знову вийшла заміж, а дві її старші сестри вийшли заміж за свого батька.

Коли його мама захворіла на рак 2013 року, він став свідком того, як Орден проігнорував рекомендації її лікарів щодо лікування та змусив її голодувати, навіть розробив для неї сувору дієту, яку вона мала дотримуватися.

Нефі підрахував, що його мама споживала менше 500 калорій на день, і в якийсь момент, коли йому було доручено доглядати її, він прокинувся і виявив, що вона їсть виноград на кухні, перш ніж благала його нічого не говорити.

Він сказав: "Ми щойно спостерігали, як вона майже вмирала повільною, довгою і болісною смертю".

Коли він залишив Орден, він почав жити у своїй машині, перш ніж бабуся запропонувала йому місце проживання.

Нефі також боровся за право відвідування своїх дітей і сказав, що він знає, що його старшій дочці залишилося лише декілька років до того, як вона має вийти заміж.

Нагадаємо, трансжінка втекла з релігійної секти, яку очолював її батько та розповіла, як жили члени зловісного культу. Їй вдалося втекти за 14 років до смерті тата.

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