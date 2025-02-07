Гігантська акваріумна риба проковтнула голову росіянки – фото

У Китаї гігантська акваріумна риба напала на артистку з Росії просто під час виступу. Інцидент стався після того, як в Колумбії на жінку напав найбільший у світі гризун під час купання в озері.

Як пише Oddity Central, під час "Шоу русалок" 22-річна Маша потрапила в пастку до величезного осетра, який підкрався ззаду і проковтнув її голову.

Втім, їй вдалося виплисти на поверхню і покликати на допомогу.

Шоу було зупинено щонайменше на півтори години, а керівництво Mekong Underwater World запропонувало аніматорці мізерну компенсацію за "моральну шкоду" і попросило її не розповідати про інцидент.

Втім, Маша все ж таки опублікувала фото, на якому видно синці на її обличчі.

Риба проковтнула голову росіянки / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, на Волині на жінку напала скажена лисиця. Жінці вдалось відбитись від дикої тварини.

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