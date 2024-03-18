Гігантська лохина визнана найважчою в історії: яка її вага (відео)

В Австралії виростили найважчу лохину з усіх коли-небудь зафіксованих.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Вона важить 20,4 г – майже у 70 разів більше, ніж середня дика лохина - і на 4,2 г важча за попередній рекорд.

Її виростили садівники Costa Group Бред Гокінг, Джессіка Скальцо та Марі-Франс Куртуа на ягідній фермі Costa в Корінді, Новий Південний Вельс.

На вирощування лохини-рекордсменки пішло 12 місяців. Вона походить від сорту Eterna, який є одним з останніх випусків програми Costa з покращення сортів.

За декілька днів до збору врожаю Бред помітив, що розмір плодів "дуже добре відстежується", але лише вранці, коли він їх зірвав, він зрозумів, що це "щось дійсно особливе".

Він сказав: "Сорт Eterna має дійсно чудовий смак і стабільно великі плоди. Коли ми зірвали цю ягоду, там було близько 20 інших ягід такого ж розміру. Це справді чудовий фрукт. Попри те, що плід великий, немає жодних компромісів щодо якості чи смаку, як можна було б очікувати під час виведення лохини преміум-сортів".

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