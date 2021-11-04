Гігантські бетонні споруди вибухнули та впали на землю: у Британії зруйнували вугільну електростанцію

Чотири вежі цієї ТЕС височіли на 90 метрів над довколишніми полями.

Поблизу англійського села Еггборо за допомогою цілеспрямованого вибуху знесли велетенські споруди вугільної електростанції Eggborough, яку було закрито для зменшення шкідливих викидів.

Видовищне відео зруйнування електростанції опублікувало видання CNN на своїй сторінці в Instaram.

Ця ТЕС, яка працювала на вугіллі — лише одна із 14, які за останні 10 років було закрито у Великій Британії.

У 2012 році 40% електроенергії Великобританії забезпечувалося вугіллям. До 2020 року цей показник був нижчим ніж 2%. Минулого року країна 67 днів взагалі не використовувала вугілля.

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Знесення електростанції біля Еггборо відбулося в часі проведення екологічного форуму в Глазго, на якому лідери понад сотні країн домовлялися призупинити використання вугілля, яке є найбільшим чинником кліматичної кризи.

Нагадаємо, раніше у Харківській області підірвали будівлю колишнього фаянсового заводу у Будах. Будівля не піддалася повному руйнуванню з першого разу.

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