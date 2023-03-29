Гігантський щур заліз на шию чоловіка, поки він спав у метро: його реакція здивувала (відео)

У Мережі з'явилося відео, де чоловік спить у нью-йоркському метро, а по ньому повзає гігантський щур.

На початку відео видно людину, яка спить у вагоні, а гризун бігає біля його черевиків. Миттєво щур залазить на взуття і швидко пробирається вгору по його нозі. Потім тварина обходить живіт чоловіка, який нічого не підозрює, перш ніж дістатися до його шиї.

Зрештою пасажир зрозумів, що щось відбувається, оскільки щур бігає його потилицею. Лише коли щур починає спускатися, чоловік на мить спостерігає за ним, перш ніж спокійно встати.

Ролик, який зібрав понад 3,4 мільйона вподобань, опублікували в TikTok.

Реакція чоловіка неабияк здивувала користувачів, про що вони написали у коментарях:

Він був надто спокійний. У нього вдома 100% щури

І це вся його реакція? Моя реакція була емоційнішою, коли я просто дивився на це

Оце б я там верещала на весь вагон! Він такий спокійний

Моя душа покинула б моє тіло

Я б одразу помер на місці

Нагадаємо, у Каліфорнії парашутистка безнадійно заплуталася у високовольтних кабелях. Жінка провисіла так понад годину.

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