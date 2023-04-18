Гігантський скелет найвідомішого динозавра Tyrannosaurus Rex виставили на аукціон (фото)

У Швейцарії виставили на аукціон гігантський скелет найвідомішого динозавра Tyrannosaurus Rex.

Про це пише apnews.com.

Скелет, який зібрали із 293 кісток, має довжину 11,6 метра і висоту 3,9 метра. Очікується, що вартість скелета становитиме від 5 до 8 мільйонів швейцарських франків (5,6–8,9 мільйона доларів) коли він піде з молотка в Цюриху.

Промоутери кажуть, що тиранозавр, який отримав назву "Трініті", був створений із зразків, витягнутих із трьох ділянок у формаціях Гелл-Крік та Ленс-Крік у Монтані та Вайомінгу у період від 2008 по 2013 рік.

Повідомляється, що "оригінальний кістковий матеріал" складає більше ніж половину відреставрованих скам'янілостей. Череп був особливо рідкісним, а також чудово добре зберігся.

Фото: Getty Images

"Коли динозаври вмирали в юрський чи крейдовий періоди, вони часто втрачали голови під час відкладення (останків у скелі). Насправді більшість динозаврів знаходять без черепів", — цитувався на аукціоні науковий консультант Нільс Кнетшке. "Але тут у нас є справді оригінальні кістки черепа тиранозавра, які походять з одного й того самого екземпляра".

Рекс блукав Землею між 65 і 67 мільйонами років тому. Дослідження, опубліковане два роки тому в журналі Science, показало, що колись жили близько 2,5 мільярдів динозаврів. Голлівудські фільми, такі як франшиза "Парк Юрського періоду", посилили громадське захоплення цією хижою істотою.

До сьогодні подібним чином було продано лише два скелети тиранозавра. Перший, за окликом С’ю, пішов з молотка 1997 року за 8,4 млн доларів. Другий - Стен - був проданий 2020-го, майже за 32 мільйони.

Втім, це перший випадок, коли такий скелет тиранозавра виставляється на аукціон у Європі.

Нагадаємо, у США, на Алясці, жителі побачили в небі загадкову спіраль під час полярного сяйва. Вчені відповіли, що це.

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