Гігантський суперокунь став першою рибою, яка пережила хіміотерапію

Величезний окунь за окликом Бубба став першою рибою, яка пережила хіміотерапію.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

38 років тому анонімний дарувальник притягнув велике відро до акваріума Шедда в Чикаго, США, поставив його на стійку реєстрації і зник. Коли працівники відкрили кришку, то побачили Буббу – гігантську рибу-групера, яку, ймовірно, виловили і вирішили, що вона занадто велика, щоб про неї піклуватися. До кришки була прикріплена записка з проханням прилаштувати рибу в домівку.

Під час глибшого дослідження лікарі дізналися більше про Epinephelus lanceolatus. На той час вона була лише 10 сантиметрів завдовжки і належала до квінслендського окуня – виду, що швидко зникає в природі. "Супергрупер" потребувала лікування, тому вони виходжували Буббу і знайшли їй новий дім в акваріумі в експозиції коралових риб, де хижачка щасливо розрослася до 1,37 м і колосальних 69,3 кілограмів.

Там вона стала популярною пам'яткою, оскільки відвідувачі дивувалися її таємничій історії походження та співчутливій зміні обставин. А коли 1998 року її ненадовго зняли з виставки, шанувальники були розгублені.

"Саме тоді ми дізналися, наскільки вона популярна", - сказав представник акваріума Роджер Германн в інтерв'ю Washington Post. "Ми почали отримувати листи від людей, які говорили, що не змогли знайти Буббу під час свого останнього візиту і хотіли дізнатися, що сталося".

В середині 1990-х років Бубба пережила другу велику зміну в житті – вона стала самцем, як це часто буває у зграйних риб. Це звичайна репродуктивна стратегія у риб, коли більші самиці в акваріумі змінюють стать на самця, тоді як менші риби залишаються самицями – і оскільки Бубба була такою великою, вчені не дуже здивувалися.

Але науковці були шоковані, коли 2001 року виявили, що у Бубби був рак.

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Зазвичай це вірна ознака загибелі риби, але, зважаючи на розмір Бубби, вчені вирішили зробити безпрецедентний крок – вилікувати хворобу за допомогою хіміотерапії. Такого ще ніколи не робили на рибах, але групер може жити від 30 до 50 років, тож у разі успіху вони могли б досягти прогресу в лікуванні раку, одночасно повернувши Буббі роки його життя.

На щастя, Бубба добре реагував на лікування, і він став першою рибою, яка пережила хіміотерапію – і рак.

Після лікування він провів багато щасливих років, розважаючи відвідувачів і слугуючи натхненням для людей, які пережили рак. Акваріум Шедда отримував багато дзвінків від людей, які постраждали на цю хворобу, особливо від дітей, із запитаннями про те, як почувається Бубба. Крім того, він був особистим улюбленцем багатьох відвідувачів акваріума.

Після відновлення здоров'я Буббу перевезли до нового будинку в головному басейні на 400 000 галонів нової галереї Wild Reef вартістю 43 мільйони доларів, щоб його шанувальники змогли належним чином оцінити його красу. У нього навіть з'явився новий друг – золота рибка, яка плавала навколо нього і їла його недоїдки.

Бубба помер в серпні 2006 року внаслідок вікових проблем. Його тіло навіть пожертвували чиказькому музею, де зберігають скелет Бубби як частину своєї величезної колекції риб. Також зразки його тканин заморозили, зберігаючи їх для вивчення майбутніми поколіннями науковців.

Нагадаємо, перший бурий ведмідь, якому зробили операцію на мозку, вийшов зі сплячки. Тварина перенесла операцію у жовтні.

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