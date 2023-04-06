Гінеколог шокував знахідкою у піхві пацієнтки: "Ніколи такого не бачив"

Жінка поскаржилася на проблеми зі сном через щось "надзвичайно дивне" в її піхві.

Акушер-гінеколог із Гондурасу Марко Калікс був вражений, виявивши таргана, що ховається у піхві пацієнтки.

Про це повідомляє New York Post.

Калікс є свого роду "зіркою" в онлайн-спільноті гінекологів і часто документує найбільш незвичайні або шокувальні випадки у своїй роботі для понад 386 тис. фоловерів на TikTok.

Однак нещодавня знахідка перевела речі на "зовсім інший рівень", сказав лікар.

Він розповів, як до його клініки прибула пацієнтка із сільської частини країни, яка була "надзвичайно неспокійною, схвильованою і спітнілою". Жінка пояснила, що у неї були проблеми зі сном через щось "надзвичайно дивне" в її піхві.

Подальший огляд виявив винуватця дискомфорту жінки.

"Коли я ввів дзеркало, я побачив, що це комаха. Насправді мені довелося вивести щось на зразок таргана", –сказав приголомшений гінеколог.

Це стало першою такою знахідкою для досвідченого лікаря, який раніше знаходив у жіночих репродуктивних органах усе – від презервативів до секс-іграшок.

Поки що незрозуміло, як тарган, який вже був мертвий до того, як його дістали з тіла жінки, зумів узагалі там опинитися.

Однак на сайті детермінаторів Orkin стверджується, що таргани зазвичай "віддають перевагу темним, вологим місцям, щоб ховатися та розмножуватися", і можуть "розплющити своє тіло, щоб поміститися до вузьких місць".

Калікс не уточнив, чи постраждала якось від цього пацієнтка і чи потребувала вона лікування.

Жінці пощастило, що лікар зміг витягнути комаху, адже якщо залишати предмет у піхві надто довго, це може призвести до інфекцій, пошкодження тканин та інших ускладнень.

Гінеколог закликав пацієнтів стежити за ненормальними симптомами, включно з виділеннями з неприємним запахом, кровотечами, набряками або висипаннями.

Він додав, що жінкам не варто зволікати зі зверненням до лікаря, якщо вони підозрюють будь-які проблеми.

Нагадаємо, канадійка Аманда Бут робить прикраси зі сперми і заробляє 405 тис. канадських доларів на рік.

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