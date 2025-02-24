Глядач відсудив компенсацію за "даремно витрачений" час у кінотеатрі: скільки він отримав

Чоловік в Індії виграв справу проти великої мережі кінотеатрів PVR INOX та платформи для бронювання квитків BookMyShow за "марнування" 25 хвилин його часу через запуск довгих трейлерів перед показом фільму.

Про це пише Independent.

30-річний Абхішек подав скаргу в грудні 2023 року після того, як забронював три квитки на боллівудський фільм на сеанс о 16:05, який зрештою розпочався о 16:30. Він стверджував, що повинен був повернутися на роботу після закінчення сеансу о 18:30.

Чоловік пожалівся, що цей інцидент завдав йому "душевних страждань" і що він "змарнував майже 30 хвилин часу", і вимагав компенсації за все це випробування.

"Заявник не зміг взяти участь в інших заходах і зустрічах, які були заплановані на цей день, зазнав збитків, які неможливо обчислити в грошовому еквіваленті як компенсації", - йшлося у скарзі.

Суд у справах споживачів у Бангалорі зобов'язав PVR INOX виплатити 100 000 рупій (1150 доларів) штрафу, ще 50 000 рупій (575 доларів) за заподіяння моральних страждань і 10 000 рупій (115 доларів) за витрати, понесені заявником на подання скарги.

"У нову епоху час розглядається як гроші, час кожного є дуже цінним, ніхто не має права наживатися на чужому часі та грошах", - йдеться в ній. "Зайнятим людям, які мають щільний графік, дуже важко дивитися непотрібну рекламу".

Суд, однак, не визнав платформу для бронювання квитків BookMyShow відповідальною за позовами, оскільки вона не має контролю над потоковою рекламою.

Кінотеатри захищали себе, заявляючи, що вони повинні демонструвати соціальну рекламу, яка санкціонована урядом, і що вони повинні йти назустріч глядачам, які запізнюються на декілька хвилин.

"Глядачі, які зайняли місця в кінотеатрі раніше, мовчки дивляться рекламу до запланованого часу. Виходити за рамки запланованого часу з метою трансляції реклами, яка є надто комерційною, є несправедливим і нечесним", - заявив суд.

Нагадаємо, сім'ю, яка потрапила в аварію на Tesla, змусили виплатити компанії Маска $23 000 компенсації. Сім'я оскаржила рішення після того, як двоє її членів опинилися в лікарні.

Читайте також: