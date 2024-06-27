Користувачі TikTok зібрали гроші на весілля незнайомій парі: мила історія з життя (фото, відео)

Вони працювали кур'єрами, щоб зібрати необхідну суму, але їм неабияк допомогли юзери.

Весілля мрії пари з Аризони, США, стане реальністю завдяки доброті незнайомців.

Про це пише Fox 10.

Все почалося з того, що водій доставлення їжі Пол Слободзян зробив особливу позначку на замовленні. Так, коли Еріка Ернандес замовляла страви, вона й гадки не мала, що натрапить на записку, прикріплену до пакета.

"Щось на кшталт: "Дякую за ваше замовлення. Я працюю кур’єром, щоб влаштувати своїй нареченій весілля, на яке вона заслуговує", — сказала Ернандес.

Записка / Фото: скриншот з відео

Чоловік люб'язно попросив чайові і додав своє ім'я користувача облікового запису Venmo. Еріка дала йому чайові, але щоб допомогти ще більше, вона зробила відео в TikTok.

"Я просто відчула натхнення опублікувати його і подивитися, чи захочуть мої друзі або підписники зробити пожертвування ", — сказала вона.

Її TikTok став вірусним за дві години, привернувши увагу Слободзян.

"Твій телефон просто почав розриватися", — сказала його наречена Алі Перкінс. "Так, серйозно і чесно — це не припиняється від обіду п'ятниці, — відповів він. — Це були тисячі повідомлень від людей, які підтримують нас".

Менш ніж за тиждень Слободзян і його наречена отримали достатньо пожертв для весілля своєї мрії у вересні цього року.

"Ми не очікували, що з цього щось вийде, і той факт, що незнайома людина отримала нашу записку і відчула потребу розмістити її в Інтернеті та стати на захист двох незнайомих людей, просто неймовірний", — каже Перкінс.

Пол розповів передісторію, сказавши, що вони з коханою працювали в Uber Eats останні 18 місяців, щоб накопичити на весілля. Вони були на фінішній прямій, коли кількість користувачів TikTok перевищила 30 мільйонів.

Тепер, коли у них є достатньо грошей, вони збираються зосередитися на тому, щоб провести більше часу разом перед їхнім великим днем.

"Це дуже особливий зв'язок, який я навіть не знав, чи знайду з кимось, і знати, що я знайшов його з Алі – це найкраще", — сказав Слободзян.

Пара віддячила Ернандес, подарувавши їй $1000. Крім того, вони запросили її на своє весілля, і вона погодилася.

Нагадаємо, жінка викрила одруженого незнайомця на зраді під час польоту. Вона опублікувала відео коханців у Мережі.

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