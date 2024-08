Годинник врятував життя тренера, попередивши його про зупинку серця – фото

Смарт-годинник врятував життя персональному тренеру, попередивши його про наближення зупинки серця.

Тьяго Курсіно, який раніше не мав проблем із серцем, прокинувся одного ранку від стукоту в грудях. Попри фізичну втому, він пішов на роботу, як зазвичай, аж раптом на його годиннику вискочило повідомлення: "Фібриляція передсердь – 99 ударів на хвилину".

У той же час він отримав електрокардіограму – запис електричної активності серця – на свій телефон, пов'язаний зі смарт-годинником, який показав порушення.

Годинник Тьяго / Фото: Jam Press

"Не повністю довіряючи точності годинника, але відчуваючи симптоми, я взяв звіт про ЕКГ і одразу ж надіслав його знайомому кардіологу", - пригадав Тьяго. "Саме тоді він порадив мені негайно звернутися за невідкладною допомогою".

32-річний чоловік одразу ж поїхав до лікарні швидкої допомоги в Пальмасі, на північ від Бразилії, де медики встановили, що у нього почалася зупинка серця.

Тьяго Курсіно / Фото: Jam Press

Тьяго дали заспокійливе і провели кардіоверсію, під час якої його серце було піддано контрольованому електричному розряду. Процедура минула успішно, і його серцебиття відновилося до нормального ритму.

Він сказав: "У мене немає жодних попередніх захворювань. Я не п'ю енергетичних напоїв і не приймаю передтренувальних добавок. Але того дня я вживав соус з натуральних інгредієнтів, багатий на натрій, оцет, лимон, петрушку і червону цибулю, що спричинило термогенну реакцію".

Тьяго Курсіно / Фото: Jam Press

Після переляку Курсіно став ще більш уважним до свого здоров'я: "Я почувався так, ніби заново народився. Моє серце знову почало битися нормально, і незабаром мене виписали. Якби не ефективність цифрового годинника, його штучний інтелект, негайна кардіологічна допомога та швидка реакція всієї медичної команди лікарні, я не знаю, чи був би я тут, щоб розповісти цю історію. Я ніколи не думав, що цей пристрій попередить мене про небезпеку для життя, з якою я стикнувся".

