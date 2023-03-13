Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гола прибиральниця: несподіваний лайфгак від жінки, як заробляти суттєво більше

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2110
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гола прибиральниця: несподіваний лайфгак від жінки, як заробляти суттєво більше

Фото: mirror.co.uk

Жінка каже, що такий нюанс суттєво збільшив її заробітки.

У США 22-річна покоївка придумала, як заробляти більше грошей. Вона вирішила, що для цього потрібно працювати оголеною. 

Про це пише mirror.co.uk. 

Семмі з міста Тампа, штат Флорида, США, розповіла, що зараз вона заробляє 2200 доларів за 5 годин роботи. Для цього вона прибирає будинки топлес. Покоївка бере за прибирання 300 доларів на годину, проте їй доплачують щедрі чайові - від 110 доларів до 200. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Але покоївка, яка працює топлес, не може залишити собі весь заробіток, оскільки значну частину витрачає на охорону, щоб убезпечити себе під час роботи.

Жінка зізнається, що її ідея принесла їй непогані гроші. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, у Бельгії 35-річну жінку в перший робочий день звільнили. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".

Читайте також: 

Підробіток для студента: скільки можна заробити на прибиранні приміщень

Підробіток для студента: скільки можна заробити на прибиранні приміщень

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2110
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація