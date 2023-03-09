Гола жінка увірвалася в будинок незнайомого чоловіка і відлупцювала його сковородою

В американському місті Остінсвіллі, що в штаті Вірджинія, власник будинку вистрелив в оголену жінку, яка увірвалася до його будинку та напала на нього зі сковородою.

Про це повідомляє видання Fox10 з посиланням на Офіс шерифа округу Керролл.

Слідчі повідомили, що власник будинку почув якийсь шум на задньому дворі свого будинку. Коли він підійшов, то побачив невідому голу жінку, яка заходила в двері. Потім вона почала бити власника будинку чавунною сковородою.

Господар зміг виштовхати непрохану гостю зі свого дому, але жінка на задньому дворі намагалася увірватися до будинку, била вікна і вимагала, щоб той вийшов із “її хати”, погрожуючи йому вбивством.

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Через кілька хвилин власник будинку схопив рушницю та вистрілив жінці в область гомілки.

На місце події прибула поліція та медики. Співробітники швидкої допомоги надали пораненій допомогу та доправили її до місцевої лікарні.

Влада встановила, що дебош влаштувала 35-річна Пола Мішель Локлір. Її виписали з лікарні та звинуватили у злочині з проникненням, нападі та побоях, а також у пошкодженні майна. Тепер вона очікує пред’явлення звинувачення в окружному суді округу Керролл.

Власнику будинку не буде пред'явлено звинувачення, оскільки стрілянину було розцінено як самооборону.

Нагадаємо, раніше у Львові жінка оголеною валялася на траві, потім покупалася у фонтані, а згодом - тікала від поліції.

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