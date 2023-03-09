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Гола жінка увірвалася в будинок незнайомого чоловіка і відлупцювала його сковородою

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Гола жінка увірвалася в будинок незнайомого чоловіка і відлупцювала його сковородою

Фото: pixabay.com

Власникові будинку довелося стріляти в непрохану гостю з мисливської рушниці.

В американському місті Остінсвіллі, що в штаті Вірджинія, власник будинку вистрелив в оголену жінку, яка увірвалася до його будинку та напала на нього зі сковородою.

Про це повідомляє видання Fox10 з посиланням на Офіс шерифа округу Керролл.

Слідчі повідомили, що власник будинку почув якийсь шум на задньому дворі свого будинку. Коли він підійшов, то побачив невідому голу жінку, яка заходила в двері. Потім вона почала бити власника будинку чавунною сковородою. 

Господар зміг виштовхати непрохану гостю зі свого дому, але жінка на задньому дворі намагалася увірватися до будинку, била вікна і вимагала, щоб той вийшов із “її хати”, погрожуючи йому вбивством. 

Через кілька хвилин власник будинку схопив рушницю та вистрілив жінці в область гомілки. 

На місце події прибула поліція та медики. Співробітники швидкої допомоги надали пораненій допомогу та доправили її до місцевої лікарні. 

Влада встановила, що дебош влаштувала 35-річна Пола Мішель Локлір. Її виписали з лікарні та звинуватили у злочині з проникненням, нападі та побоях, а також у пошкодженні майна.  Тепер вона очікує пред’явлення звинувачення в окружному суді округу Керролл.

Власнику будинку не буде пред'явлено звинувачення, оскільки стрілянину було розцінено як самооборону. 

Нагадаємо, раніше у Львові жінка оголеною валялася на траві, потім покупалася у фонтані, а згодом - тікала від поліції. 

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Дата публікації
Перегляди
692
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