Голий чоловік гепнувся з дерева на таксі: фото, подробиці

У Медельїні, Колумбія, повністю оголений чоловік упав з дерева і приземлився на таксі.

Про це пише Daily Star.

На дивних кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як він лежить зверху на автівці.

Заднє скло було розбите, а дах та багажник провалилися. Це спричинило справжній переполох в очевидців. Дика сцена розгорнулася, коли таксі проїжджало повз центр міста.

Голий чоловік впав із дерева на таксі / Фото: Jam Press Vid

Цей чоловік із Еквадору залишається загадкою, оскільки ніхто не знає, чому він заліз на дерево, чому впав і чому на ньому не було жодного одягу. Попри те, що він отримав декілька подряпин, після падіння було помічено, що він рухався та розмовляв з людьми.

Голий чоловік впав із дерева на таксі / Фото: Jam Press Vid

Надавши йому першу допомогу на місці, лікарі швидкої допомоги доправили його до лікарні. Однак у повідомленнях йдеться, що він отримав лише легкі травми.

Тим часом, юзери висміюють інцидент у Мережі:

Так не можна ловити таксі

Для тих, хто не знає, так народжуються таксисти

Як ви поясните це страховій компанії?

Збій у матриці

Наразі поліція з'ясовує, що сталося під час інциденту.

Нагадаємо, у Києві влаштовували вечірки із груповим сексом. Усе закінчилося несподівано.

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