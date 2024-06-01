"Голий" інцидент у повітрі: літак здійснив вимушену посадку через дивну поведінку пасажира

Порушника порядку заарештувала австралійська поліція.
Літак авіакомпанії Virgin Australia, який виконував рейс з Перту до Мельбурна несподівано повернувся в аеропорт за півтори години після зльоту. Вимушена посадка сталася через те, що один з пасажирів влаштував "нудистське шоу" під час польоту.
Про це пише NBC News
Невдовзі після зльоту один з пасажирів рейсу роздягся і почав голяка бігати по салону. Коли член екіпажу спробував його зупинити, "авіанудист" просто збив його з ніг і продовжив шокувати інших пасажирів своєю поведінкою.
Врешті решт порушника порядку вдалося зупинити, яла пілоти вирішили, що продовження польоту з неадекватною людиною на борту є небезпечним, і повернулися до аеропорту Перта.
Представник авіакомпанії Virgin Australia повідомив, що порушника передали Федеральній поліції Австралії і вибачився перед іншими пасажирами рейсу VA696 за затримку і неприємні враження.
Поліцейські заарештували чоловіка та відвези його до лікарні для обстеження.
У поліції заявили, що звинувачення, які висунуть цьому чоловікові, визначать після з'ясування всіх обставин інциденту. Ймовірно, він постане перед судом вже у червні.
Нагадаємо, в аеропорту Амстердама людину затягнуло в двигун літака, який мав летіти до Данії. Наразі невідомо, як людина, яка ймовірно не була співробітником аеропорту, опинилася у небезпечній зоні.
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