Голий матч: футбольна команда зіграла перед публікою без жодного одягу – фото 18+

У німецькому місті Херне 1 травня відбувся незвичайний футбольний матч, в якому команда вийшла на поле повністю оголеною.

Про це повідомляє Bild. Зауважимо, видання опублікувало фото 18+, які не рекомендуються до перегляду неповнолітнім.

Команда NACKTional, що складалася з 11 оголених гравців – дев'яти чоловіків і двох жінок – грала проти команди Pottoriginale All Stars. Вони грали голими на знак протесту проти комерціалізації футболу.

Футбольна команда NACKTional / Фото: BILD

Організатор матчу Герріт Старчевскі заявив, що це частина історії міжнародного футболу і протест проти УЄФА, DFB та надмірної комерціалізації.

"Чому ні? Футбольна система хвора, наша команда бореться. Це частина історії міжнародного футболу".

Футбольна команда NACKTional / Фото: BILD

Кампанія також має на меті пропагувати різноманітність та природність і протестувати проти впливу соціальних медіа і фальшивих ідеалів краси.

"Це краще, ніж секс. Від цього мурашки спиною. Це круто. Коли команди грають голяка, це підкреслює контраст і естетику тверезої оголеності", - сказав Герріт WAZ.

Футбольна команда NACKTional / Фото: BILD

На трибунах за "голим" перформансом спостерігали 1 000 глядачів.

Це не перший випадок, коли в Німеччині грають у футбол голяка. Вперше, як повідомляється, це сталося 2015 року, також у місті Херне.

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