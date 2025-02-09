Голий рай: лайнер для нудистів вирушив у круїз – фото

Розкуті американці вирушили з Маямі в 11-денний нудистський круїз.

Про це повідомляє New York Post.

Компанія Bare Necessities співпрацювала з Norwegian Cruise Lines для організації цієї відвертої подорожі, і пасажири заповнили лайнер Norweigan Peal ще до того, як він вийшов з порту в понеділок, 3 лютого.

295-метрове судно, яке може вмістити до 2300 пасажирів, було перейменоване на "Великий голий човен" у зв'язку з незвичайною подією.

Оголені пасажири наразі подорожують Карибським морем, роблячи зупинки на Мартініці та Сент-Люсії цими вихідними.

Ціни на нудистський круїз починаються від $2000, але деякі нудисти змогли викласти понад $33000 за розкішну віллу з трьома спальнями.

Нудисти вирушили в 11-денний круїз / Фото: instagram.com/cruisebare

Пасажири також підпорядковуються суворим правилам на борту – перш за все, вони повинні носити одяг, перебуваючи в критих їдальнях судна.

Однак є "велика буфетна зона для обідів просто неба голяка".

Нудисти вирушили в 11-денний круїз / Фото: instagram.com/cruisebare

Для дотримання гігієни нудисти повинні підстелити рушник перед тим, як сісти "в каюті, на палубі біля басейну і в буфетній зоні", якщо вони оголюють свої сідниці.

Bare Necessities також чітко вказує, що "пестощі або недоречні дотики заборонені".

Нудисти вирушили в 11-денний круїз / Фото: instagram.com/cruisebare

У минулому Bare Necessities вже зафрахтувала понад 75 нудистських круїзів, а один із попередніх пасажирів розповів про свій досвід у нещодавньому дописі на Reddit.

"Круїзи, здається, для людей, які люблять поїсти і полежати, тому там було багато великих людей", - зізнався 67-річний чоловік. "Крім того, більшість людей, здається, не почуваються комфортно оголеними на публіці до пізнього віку, тому натовп був старшим. Я б сказав, що 20% привабливі, 20% середні, 60% непривабливі".

Нагадаємо, подружжя розсекретило, що відбувається під час найбільшого у світі круїзу з 6700 свінгерами.

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