Голодний чоловік хоче розлучення, бо дружина не вміє готувати: "Не може правильно тримати ніж"

Чоловік замислився про розлучення через те, що його дружина безпорадна на кухні.

Про це він написав на Reddit.

"Загалом, все чудово, але є одна річ, яка не дає мені спокою: моя дружина не вміє готувати – зовсім", - пожалівся 28-річний чоловік. "Я завжди був тим, хто займався їжею, і мене це влаштовувало на початку, тому що я люблю готувати".

Однак тепер, за його словами, це стало тягарем. Він змушений готувати їжу після "довгого робочого дня", поки його дружина байдикує. Попри всі його спроби навчити її готувати, "у неї це дуже погано виходить", - каже він.

Зокрема, він пригадав, як дружина намагалася нарізати полуницю зі стеблами, і "буквально зіпсувала макарони з сиром". Він не знав, що вона не вміє готувати до одруження, і не може сказати, чи робить вона це навмисно, назвавши це "розривом угоди".

"Вона відмовляється готувати і стверджує, що немає нічого поганого в тому, що вона не вміє готувати", - продовжив він. "Це було постійною проблемою між нами".

Проблема досягла апогею, коли його мама прийшла на вечерю і запропонувала їй допомогти в приготуванні їжі, вручивши дружині ніж для нарізання фруктів, який вона "не могла зрозуміти, як правильно його тримати".

"Моя мама бачила, як вона не змогла розрізати фрукти, а потім вигукнула: "Чесно кажучи, це трохи жалюгідно, що ти навіть не знаєш, як розрізати шматочок фрукта у своєму віці", - написав чоловік, пояснивши, що після того, як його мама пішла, дружина розсердилася, що він "не захистив її" і "присоромив її".

"Вона буквально старша за мене і не може правильно тримати ніж", - продовжив він, додавши, що його дружина тепер вважає його "великим придурком". "Вона сказала мені, що справа не в цьому, і що я повинен її захищати, і що це не її вина, що вона погано готує".

Хоча деякі користувачі Reddit вважають, що він повинен був принаймні захистити її від коментарів своєї матері, більшість погоджується, що дружина повинна вміти готувати основні страви і знати, як нарізати продукти.

Кожна доросла людина повинна володіти базовими кулінарними навичками, щоб прогодувати себе, наприклад, безпечно користуватися ножем для нарізання фруктів

Ваша дружина повинна принаймні знати, як нарізати фрукти та готувати деякі основні страви. Вона має лінивий вигляд, якщо навіть не намагається і не питає, як це зробити, якщо вона дійсно не знає

Нескладно зварити макарони, розігріти соус, фрикадельки тощо. Нескладно приготувати багато простих страв з мінімальною кількістю інструкцій. Вміння годувати себе, не користуючись мікрохвильовкою і фастфудом, є важливою життєвою навичкою, яку вона відмовляється навіть намагатися освоїти

Втім, перш ніж покинути кохану, чоловік планує піти з нею на сімейні консультації та кулінарні курси.

"Якщо ситуація не зміниться, я піду від неї", - додав він. "Я дам це зрозуміти дуже чітко".

Нагадаємо, дружина подала на розлучення після 40 днів шлюбу через особисту гігієну коханого. Він мився максимум двічі на місяць.

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