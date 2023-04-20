Голодний кит ледь не проковтнув підводного фотографа: моторошний момент потрапив на відео

Підводному фотографу Енді Шмідту ледве вдалося уникнути зустрічі з пащею гігантського горбатого кита під час знімань на узбережжі Скверея в Норвегії.

Про це повідомляє The Mirror.

Фотограф перебував поряд із зграєю оселедців що пропливають, якими харчувалися косатки. Дайвер їх знімав, але тут у кадр потрапив несподіваний гість, який ледь не проковтнув його.

"Я знімав косаток, які харчувалися оселедцем у Норвегії, коли раптово з'явився голодний горбатий кит і накинувся на зграю з оселедцем. Він виплив із глибини, і його важко було побачити за всією рибою", — пояснив він.

Шмідт додав, що рівень адреналіну зашкалював, проте пояснив, що у горбатих китів вхід у шлунок не настільки великий, щоб проковтнути людину.

Нагадаємо, в Австралії 16-річна дівчинка померла після нападу акули.

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