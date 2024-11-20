Голодний ведмідь-ласун безкоштовно наївся у кондитерській – відео

Захоплені очевидці зняли все на камеру.
Ведмідь-ласун був знятий на камеру, коли забрів до кондитерської в Теннессі, США, у пошуках безкоштовних смаколиків.
Про це пише UPI.
Відео з місця події, де звір вивчає асортимент солодощів, стали вірусними у соціальних мережах.
На ролику, опублікованому в TikTok, видно, як тварина насолоджується закусками, не сплачуючи, тоді як очевидці знімають все на камеру, а співробітники намагаються виманити його з магазину.
@gatlinburglive A bear inside a candy shop in Gatlinburg, Tennessee. #LIVEhighlights #Gatlinburg #bearofgatlinburg #bearsoftiktok ♬ original sound - Gatlinburg LIVE
На місце події викликали поліцію, щоб допомогти витягнути дику тварину з крамниці. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, нещодавно у Швеції лось проник до гаража компанії та розтоптав три BMW. Дикий звір завдав збитків на суму близько 20 000 доларів.
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