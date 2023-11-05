Голодний ведмідь забрався до будинку і похазяйнував у холодильнику: кумедне відео

Камери спостереження у будинку в невеликому американському містечку Баркгемстеді, штат Коннектикут, зафіксували величезного чорного ведмедя, який пробрався у дім у пошуках їжі і поцупив із холодильника заморожену лазанью.

Про цей випадок повідомляє видання Newsweek.

Записом із дверного відеодзвінка Ring та внутрішніх камер спостереження поділилася в соцмережах власниця будинку Гелена Гоуліс.

Як видно на опублікованих кадрах голодний ведмідь впевнено почувався на кухні, швидко зметикував, що запаси їжі зберігаються в холодильнику і без жодних проблем відкрив морозильну камеру. Обнюхавши вміст морозилки, звір вибрав пакет із замороженою лазаньєю і втік тим шляхом, яким забрався до будинку — через відчинене вікно.

У виданні зауважили, що чорні ведмеді є всеїдними тваринами, які, як правило, харчуються травами, фруктами, ягодами та горіхами. Однак їх приваблює навіть найменший запах людської їжі.

У департаменті охорони навколишнього середовища штату Коннектикут зазначили, що чорний ведмідь розумний і має гострий нюх.

“Він здатен вловити найменший запах їжі, що може привести ведмедя до кемпінгів та будинків. Запахи від продуктів, що недбало зберігаються, і сміття можуть приманювати ведмедів на великі відстані”, — наголосили фахівці.

Ці тварини переважно полохливі і стороняться людей, але можуть втратити страх, якщо регулярно знаходять їжу поблизу будинків і місць, де ведеться активна людська діяльність.

Нагадаємо, раніше в Канаді камери спостереження на заправній станції зафіксували, як чорний ведмідь пробрався до продуктової крамниці та викрав мармеладних ведмедиків.

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