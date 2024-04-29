Голодною не залишилась: ображений хлопець вигадливо помстився дівчині, яка його кинула – відео

Чоловік помстився колишній дівчині, надіславши їй понад 50 замовлень на їжу.

Про це пише Oddity Central.

Він здійснив замовлення в декількох ресторанах Ізміру, Туреччина, і вказав адресу екскоханої. Близько 21:00 понад два десятки кур'єрів постали перед багатоквартирним будинком.

Незвичайні збори зняли на відео перехожі, а відеоролики, опубліковані в турецьких соціальних мережах, швидко стали вірусними. Незабаром втрутилася преса і розпочала розслідування цієї історії. Виявляється, чоловік скористався можливістю післяплати турецької програми для доставлення їжі, щоб розмістити декілька замовлень під вигаданими іменами і відправити їх всі на одну і ту ж адресу.

Він робив замовлення не зі свого справжнього номера телефону, а використав вигаданий 0555 555 55 55. Деякі ресторани, які отримували його замовлення, помітили дивний номер і спробували зателефонувати для підтвердження, але багато цього не зробили. Понад 50 замовлень все ж таки були надіслані.

Жоден із ресторанів не подав скаргу до поліції, тому ніхто навіть не шукав клієнта. Усі замовлення повернулися, але велику частину їжі довелося викинути.

Нагадаємо, дівчина дізналася, що її хлопець одружений, та об'єдналася з його дружиною заради помсти. Їхній план не лише закрутив голову зраднику, але й надав його дружині час на те, щоб навести лад у власних справах.

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