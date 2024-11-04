Голого п'яного туриста знайшли "покритим фекаліями" після того, як він гепнувся з балкона – фото

Поліція має "підозри" щодо того, що робив турист, але каже, що це не було протизаконно.

П'яний, голий і вкритий фекаліями британець провалився крізь стелю Інтернет-кафе під час відпочинку у Таїланді.

Про це пише Daily Star.

З'ясувалося, що 51-річний турист вистрибнув з балкона свого готелю і висів над жвавим кафе в Паттаї. Співробітники готелю розповіли, що британець видавав гучні стогони і бився у своїй кімнаті, перш ніж почули гучний удар. Через мить ноги чоловіка звисали над шокованими відвідувачами кафе, а сам він волав про допомогу.

Поліція і швидка допомога швидко прибули на місце події і знайшли відпочивальника в ошелешеному стані, затиснутого між дерев'яними дошками.

Жоден свідок не бачив, як британець впав з даху, але через сморід, що поширився від його приземлення, відвідувачі розбіглися в різні боки.

П'яний турист у Таїланді / Фото: ViralPress

Покупець, 28-річний Сомрак Сенсо, сказав: "У той час магазин був повний людей, понад 20 осіб. Я сидів внизу і грав в ігри. Через деякий час я почув перший удар. Я не надав цьому значення. Через деякий час пролунав ще один удар. Стеля почала ламатися сильніше. З'явилися ноги, які падали донизу, просто мені на голову. Я покликав персонал, щоб вони прийшли і подивилися. Через деякий час здалося, що стеля почала просідати. Я був дуже шокований. Я підбіг подивитися. Я відчув запах, але подумав, що це прорвало водопровідну трубу або щось подібне".

П'яний турист у Таїланді / Фото: ViralPress

Поліцейські, які пізніше перевірили кімнату британця, жахнулися, коли побачили фекалії, розмазані підлогою, простирадлами і ковдрами.

Поліція заявила, що у них виникли "підозри" щодо того, що робив чоловік, коли стрибнув із балкона.

П'яний турист у Таїланді / Фото: ViralPress

Лейтенант поліції Танаві Ярангсі сказав: "Турист отримав незначні травми, але його випишуть з лікарні, щоб він мав час відпочити і протверезіти. У нас є декілька ідей щодо того, що він робив у кімнаті, щоб зробити її такою брудною, але нічого протизаконного він не робив. Чоловіка доставили до лікарні для обстеження та безпечного протверезіння".

Нагадаємо, чоловік із "покерфейсом" завантажив пивом свою машину, яка горіла. Врятувати ситуацію намагався перехожий.

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