Голого пастора побили після спроби "очистити заміжню жінку від поганого настрою" сексом – фото

Пастора побили і вигнали зі свого міста після того, як він спробував переспати із заміжньою жінкою, сказавши їй, що це вижене з неї злих духів.

Про це пише Daily Star.

Проповідник був ідентифікований як пророк Нсонямеє, також відомий як Spiritual IGP, і є лідером каплиці Грейсленд в Авуту Бреку, Гана.

У минулому його неодноразово звинувачували у спробі переспати із заміжніми жінками зі своєї громади. Минулого року його також, очевидно, допитала поліція у зв'язку з інцидентом за участю неповнолітньої особи.

Нсонямеє, як повідомляється, говорив своїм жертвам, що секс з ним може бути свого роду духовним очищенням, виганяючи злих духів із їхніх тіл.

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Вважається, що в цьому останньому інциденті він сказав заміжній жінці, що проблеми в її шлюбі були спрчинені цими злими духами, а це означає, що йому потрібно переспати з нею, щоб їх вигнати.

Його повністю оголеного піймали члени сім'ї заміжньої жінки. У понеділок, 22 січня, вони влаштували засідку в рамках змови з метою викрити спритного пастора.

Пастор Нсонямеє / Фото: Supplied

Коли вони зловили його в її спальні, вони побили його, перш ніж витягнути з дому. Повідомляється, що інші жителі Авуту Бреку продовжили побиття, а потім вислали його з міста, попередивши, щоб він не повертався.

Про нього заявили до місцевої поліції. За повідомленнями, він лікувався у знахаря від травм, отриманих під час засідки.

Нагадаємо, хлопець феєрично помстився колезі, який надсилав пікантні повідомлення його коханій. Він залюбки підтримав жартівливу ідею своєї дівчини.

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