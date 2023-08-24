Голомозий чоловік жартома приліпив собі на голову вантуз, але швидко пошкодував про це – відео

Чоловік на ім'я Люк вирішив порозважатися у супермаркеті та приліпив вантуз собі на лисину.

Короткий жарт швидко набув ще більш веселого оберту, коли сантехнічний інструмент настільки присмоктався до голови голомозого чоловіка, що його неможливо було відкріпити.

У ролику, завантаженому в TikTok, видно, як Люк смикає щосили та відриває ручку від гумової частини. Клапан залишився присмоктаним до його голови. Люк і його друзі сміялися посеред проходу, перш ніж він натягнув капюшон у марній спробі приховати своє збентеження.

Невідомо, чи вдалося Люку зняти клапан самому, чи йому довелося звернутися по допомогу до персоналу магазину.

Це відео переглянули понад 3,9 мільйона разів. Також юзери поставили більш ніж 435 000 вподобань та залишили 2500 коментарів.

Глядачі вважали кадри істеричними: "Легенда свідчить, що він досі носить вантуз", "Уявіть, як охоронці сміються, коли виявляють цей запис із камери".

Нагадаємо, воїни ЗСУ насмішили відео, як рятуються від спеки за допомогою дрона. Українські захисники ще ті винахідники.

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