Голос Гітлера: як говорив нацистський лідер, таємно записав фінський режисер – відео

Адольф Гітлер досі вважається одним із найзліших людей, які коли-небудь жили. Минуло майже 80 років відтоді, як 30 квітня 1945 року в Берліні Гітлер наклав на себе руки, рятуючись від радянських військ, які мали притягнути його до відповідальності за злочини проти людства.

Маючи стільки історичних записів його емоційних промов, можна подумати, що усі впізнають його голос, якщо коли-небудь почують його знову. Але, швидше за все, це не так. Це тому, що його звичайний голос був зовсім іншим, коли він намагався згуртувати своїх численних нацистських прихильників. І за всю історію існує лише один відомий запис голосу Гітлера, передає LADbible.

Послухайте:

Німецький диктатор досі вважається найзлішою людиною, яка коли-небудь жила після того, як спричинив масове знищення шести мільйонів євреїв у Європі через свої дивні погляди на расу, багатство та соціальні норми.

Однак відеозаписів його публічних виступів на понад 5 000 мітингах, які він проводив напередодні Другої світової війни, достатньо, щоб викликати жах у будь-кого. Це тому, що він звучав загрозливо. За допомогою дикої жестикуляції і різких, гнівних слів, які він випльовував у натовп своїх прихильників, щоб довести їх до шаленства, він знав, як досягти бажаного результату: масову істерію та ментальність "ми проти них".

Хоча відомі та страхітливі записи його виступів на мітингах, існує мало свідчень про те, як він звучав у звичайній розмові. Насправді, єдине свідчення того, як Гітлер розмовляв у звичайному житті, було записано фінським інженером 1942 року. Ця розмова відбувалася між Гітлером і лідером оборони Фінляндії Карлом Густавом Емілем Маннергеймом, і 11 хвилин цієї розмови були записані інженером до того, як його схопили есесівці.

Всупереч тому, яким лютим і сповненим гніву оратором він був відомий на публіці, голос Гітлера звучить нормально. У кліпі він говорить про своє розчарування щодо виробництва танків.

Нагадаємо, вчені відтворили обличчя царя-вбивці Івана Грозного. Стало відомо, який вигляд насправді мав диктатор.

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