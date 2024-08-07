Голова чоловіка "роздулася" після того, як він спробував приховати декілька сивих волосин – фото

Помилка з фарбою для волосся перетворила голову чоловіка на героя мультфільму "Мегамозок".

Його історією поділилося видання Daily Star.

На початку минулого місяця Раян Бріггс прийшов до своєї мами і виявив, що вона купила йому чорну фарбу для волосся, щоб зафарбувати декілька нових сивих волосин.

27-річний британець наніс фарбу на шкіру голови, не зробивши попередньо тест, оскільки не знав, що це необхідно. Попри відчуття печіння, він вирішив, що це нормально, і пішов спати, а прокинувшись, побачив, що навколо лінії росту волосся з'явився лускатий висип.

Раян Бріггс / Фото: Kennedy News and Media

Прийшовши на роботу, Раян із жахом побачив, що його обличчя протягом дня роздувається, а на голові з'являється "повітряна куля", яка дуже сильно свербіла.

Після того, як колеги відправили його з роботи додому, він пішов до лікарні, але йому сказали прийти наступного дня, якщо стане гірше – до жаху його дівчини, яка "не могла навіть дивитися на нього".

Раян Бріггс / Фото: Kennedy News and Media

Прокинувшись наступного дня, Раян виявив, що його обличчя роздулося до такої міри, що він не бачив одним оком, тому його відвезли на "швидкій" до лікарні, де йому сказали, що у нього була реакція на парафенілендіамін (PPD), хімічну речовину, яка зазвичай міститься у фарбах для волосся.

Раян Бріггс / Фото: Kennedy News and Media

Бідоласі довелося приймати 25 пігулок на день, щоб зменшити гігантський набряк. Фахівці закликають людей завжди проводити пробний тест перед використанням перманентної або напівперманентної фарби для волосся, "навіть якщо ви використовуєте свій звичайний бренд".

Раян з Блекберна, графство Ланкашир, сказав: "Я думав, що прокинуся і все мине, але я прокинувся, і все було зовсім інше. Коли я подивився в дзеркало того ранку, я не знав, що й думати. Я зателефонував 111 і викликав швидку, яка приїхала за мною, оскільки я, очевидно, не міг сісти за кермо, бо нічого не бачив. Вони сказали, що це була алергічна реакція на PPD, який міститься в хімічних речовинах фарби для волосся. Я пробув в лікарні близько 13 годин, мене виписали близько третьої ночі. Додому мене ні з чим не відправили, бо не було в наявності. Мені довелося телефонувати лікарям наступного дня. Моїй дівчині довелося ходити за пігулками до аптеки, оскільки я все ще не бачив".

Попри те, що зараз все гаразд, Раян стверджує, що у нього залишилися струпи по всій шкірі голови, і тепер він застерігає інших не повторювати його помилки і завжди робити тест на фарбу.

Він додав: "Зараз все повністю минуло. Моя шкіра голови вкрита жовтими та зеленими струпами, але зараз моє обличчя стало нормальним. Завжди робіть пробний тест. Могло бути й гірше, бо хвороба поширювалася на шию і все інше. Ось чому вони тримали мене в лікарні, тому що якби хвороба спустилася до шиї, вона могла б почати закривати мої дихальні шляхи. Я тішуся, що все закінчилося, але обов'язково зробіть тест на пластир, один мільйон відсотків".

Нагадаємо, 24-річний чоловік шокував виглядом після п'яти місяців у горах після розриву з коханою. Старші за нього люди охрестили китайця "дядьком".

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