Головоломка для суперуважних і спостережливих: потрібно знайти 4 зайві цифри за 5 секунд

Потрібно знайти, 4 цифри які відрізняються від 9696.

Головоломки можуть бути логічними, математичними або візуальними. Вони заохочують до знань, розвивають увагу, творчі здібності, логічне мислення. Регулярне виконання цих розумових вправ покращує спостережливість і логіку.

Ця візуальна головоломка допоможе перевірити вашу спостережливість та рівень когнітивних здібностей.

Потрібно знайти 4 цифри, які відрізняються від 9696 інших на картинці

Потрібно поспішати, цифри треба знайти за 5 секунд.

Знайдіть 4 цифри, які відрізняються від 9696 / Фото: Brightside

Щоб знайти цифри, розділіть зображення та передивіться кожну частину. Якщо 5 секунд не вистачило, щоб знайти цифри, передивіться ще раз.

Якщо вам потрібна допомога, подивіться на зображення нижче – 4 цифри обведені кружечками.

Відповідь на головоломку / Джерело: Brightside.com

Головоломки – не лише інструмент для оцінки здатності людини мислити, бачити та розв'язувати проблеми, а і спосіб розвитку людини на емоційному, професійному рівнях. Численні наукові дослідження показують зв'язок покращення психічного здоров'я та розвиток навичок із розгадуванням візуальних і логічних головоломок.

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