Голуби 4 тижні жили у порожній квартирі: безлад, який вони влаштували, шокує (фото)

У Лондоні, Велика Британія, голубам вдалося пробратися до будинку через частково відчинені двері патіо, перш ніж вони захопили всі кімнати та влаштували хаос.

Про це пише dailystar.co.uk.

Протягом наступних декількох тижнів птахи забризкали фекаліями всі кімнати, причому найбільше постраждали вітальня та кухня.

Голуби на місяць оселилися у квартирі в Лондоні / Фото: STIAN ALEXANDER

Експерти з боротьби зі шкідниками заявили, що квартира нагадувала острів Рока Партида в Мексиці, також відомий як "острів пташиного посліду". Крихітний безлюдний острів майже повністю білий через величезну кількість "пташиного посліду".

За словами керівників служби боротьби зі шкідниками, вітальня була "пам'яткою": дивани, килим і телевізор стали жертвами набридливих птахів.

Голуби на місяць оселилися у квартирі в Лондоні / Фото: STIAN ALEXANDER

Орендодавець, який побажав залишитися анонімним, зателефонував експертам Лондонської мережі боротьби зі шкідниками після того, як його очі "вилізли з орбіт", коли він побачив масштаби безладу у двокімнатній квартирі.

Операція з очищення коштуватиме власнику помешкання 15 000 фунтів стерлінгів.

Голуби на місяць оселилися у квартирі в Лондоні / Фото: STIAN ALEXANDER

Пол Купер, директор Лондонської мережі боротьби зі шкідниками, сказав: "Орендодавець заглянув усередину і негайно зателефонував нам. Голуби залишили будинок у повному безладді. Їм знадобилося всього чотири тижні, щоб зруйнувати це місце".

Він сказав, що експерту довелося одягнути захисний костюм і дві маски, щоб не відчувати "нездоланний сморід".

Також він додав, що на прибирання, ремонт та встановлення нових меблів знадобиться місяць.

Нагадаємо, пара подала до суду на авіакомпанію через собаку, який багато пукав у салоні. Сморід зіпсував їхній 13-годинний рейс з Франції до Сінгапуру.

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