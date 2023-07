Горбатий кит повністю проковтнув чоловіка: як він вижив (фото)

Ловець лобстерів шокував подробицями моменту, коли його повністю проковтнув кит.

Про це пише LadBible.

Майкл Паккард опинився у пащі горбатого кита у Провінстауні, штат Массачусетс, у червні 2021 року.

Інцидент, який кидає виклик смерті, потрапив до заголовків ЗМІ по всьому світу, і тепер він розповів про все на онлайн-заході Reddit Ask Me Anything, де люди могли поставити свої запитання безпосередньо йому.

Майкл Паккард / Фото: WCVB

Майкл пригадав, що пірнув та спускався на дно. Раптом "щось його врізало, як товарний поїзд", а далі усе почорніло.

"І вода просто мчала, мчала навколо мене і була чорною, і я відчував тиск на все своє тіло. І я просто рухався по воді з неймовірною швидкістю. І я такий: "Що за херня". Я був у пастці близько 30-40 секунд. Так, я був майже певен, що помру того дня. Я міг задихнутися або потонути, якби вчасно не дістати свій регулятор", - поділився він

Кит виплюнув Паккарда перед тим, як спливти. Повернувшись на сушу, чоловік потрапив до лікарні.

"Я сказав: "Я застряг у пащі кита", - пригадав він. - Усі медсестри та лікарі в лікарні приходили до мене і запитували мене про це. Одна медсестра прийшла із записником, попросила лотерейні номери!".

Майкл в лікарні / Фото: WCVB

Також Майкл відповів, про що він подумав після того, як зрозумів, що його з'їв кит. Він зізнався, що думав про дружину та їхніх дітей.

Його син Джейкоб був також присутній на онлайн-заході, щоб поділитися своїми враженнями про нереальний досвід свого батька.

Він сказав: "Мене вигнали з уроку іспанської і сказали, що стався нещасний випадок, пов'язаний із китами. Минув залишок дня, нічого не знаючи. Дійсно я нервував".

Майкл з синами / Фото: WCVB

Це було не перше зіткнення 57-річного чоловіка зі смертю, оскільки 2001 року він також потрапив до авіакатастрофи, в якій загинули троє людей.

Він отримав серйозні травми обличчя та множинні переломи рук та ніг. Він та ще чотири пасажири пережили дві ночі у джунглях Коста-Рики, перш ніж їх знайшли рятувальники.

