Горбатий кит проковтнув чоловіка на байдарці – відео, яке випадково записав нажаханий батько

У чилійській Патагонії горбатий кит проковтнув чоловіка на байдарці. Це сталося після того, як у Китаї гігантська акваріумна риба проковтнула голову росіянки.

Адріан Сіманкас був на воді зі своїм батьком, коли сталося нещастя, повідомляє Unilad.

Молодий чоловік плавав на каяку у водах Байя-Ель-Агіла, на південь від Пунта-Аренас в Чилі, коли кит, очевидно, випадково проковтнув його разом із каяком.

Дивом не лише Адріан Сіманкас вижив, але і його батько зумів зафільмувати це випробування, дивлячись на те, як його син зникає під хвилями.

Згадуючи цей жахливий інцидент, Адріан сказав: "Я побачив щось середнє між синім і білим, що пройшло близько до мого обличчя, і це було ніби з одного боку і наді мною. Я не розумів, що відбувається, а потім відчув, що тону. Я думав, що він з'їв мене".

Пара пливла в бухті регіону Магаланес, коли горбатий кит вистрибнув із відкритою пащею і проковтнув Адріана, а потім виплюнув його назад.

Його батько, Делл Сіманкас, намагався допомогти синові і за допомогою мотузки буксирував його до берега, намагаючись заспокоїти його.

Делл додав: "Я не бачив Адріана протягом трьох секунд і злякався. Коли я обернувся, я нічого не побачив, я не побачив Адріана. Це був єдиний по-справжньому страшний момент, який я пережив, тому що я не бачив його близько трьох секунд. І раптом він просто вистрілив".

Горбатий кит проковтнув чоловіка на байдарці

На кадрах видно, як Адріан обережно пливе, коли гігантський ссавець висовує голову з води, і чоловік зникає. Через декілька секунд з'являється Адріан, а за ним його жовтий каяк, за який він тримається.

На відео його батько вигукує вказівки синові, кажучи йому "заспокоїтися" і "схопитися за човен", поки кит знову з'являється, перш ніж знову піти під воду.

"Заспокойся, заспокойся, я йду", - каже він синові, підпливаючи до нього на веслах і подаючи йому мотузку. Адріан звертається до батька: "Я думав, що він мене проковтнув".

Попри жахливий момент, тату і сину вдалося врятуватися без жодних травм, і вони вважають, що їм пощастило уникнути трагедії.

Нагадаємо, чоловік дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру. Згодом він про все пошкодував.

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