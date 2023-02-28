Господарі оторопіли: кіт "воскрес" і через 7 років повернувся додому

Родина місяцями шукала тварину і дуже сумувала через втрату.

У місті Траффорді, Великий Манчестер, що у Великій Британії, кіт Рафаель через сім років після свого "похорону", повернувся додому.

Про це пише mirror.co.uk.

Власник кота розповів, що тварина зникла з дому 2016 року. Оскільки кіт Рафі був улюбленцем усіх членів родини, його дуже довго шукали.

"Я пам'ятаю, що тоді було дуже холодно, але ми шукали його в будь-яку погоду, ми виходили на вулицю в чоботях, ми буквально шукали його місяцями, створювали групи на Фейсбуці та ходили від будинку до будинку в цьому районі", - загадує власник кота.

Фото: mirror.co.uk

Коли минули місяці від дня зникнення кота, власники вирішили влаштувати тварині імпровізований похорон, щоб таким чином попрощатись з улюбленцем.

Проте 2023 року тварину знайшли зоозахисники всього за 8 кілометрів від його будинку. Вони просканували чип кота та відшукали його власників. Коли волонтери повідомили родині, що вони знайшли Рафаеля, то всі дуже зраділи.

Власник кота Мустафа Джавед каже, що ймовірно тварина непомітно сіла до його автомобіля, а згодом вибігла. Чоловік шкодує лише про те, що його літній батько, який дуже любив Рафаеля, не дожив до цього дня.

Нагадаємо, поліція затримала 25-річного інтернет-шахрая, якого розшукували суд і прокуратура. Місце, де ховався чоловік, видав кіт.

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