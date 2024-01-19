Господарка та ветеринар були нажахані: під час операції стало відомо, що таємно їв собака (фото)

Сім'я була "в жаху", дізнавшись, що їхній улюблений собака проковтнув понад 50 гумок для волосся, для видалення яких знадобилася операція.

Про це пише nypost.com.

"Ми знали, що вона жувала і іноді ковтала гумки для волосся – коли вони виходили з іншого кінця", - розповіла 50-річна власниця Вікторія Нортвуд. "Але ми були в жаху, коли зрозуміли, що в неї в шлунку застрягло їх так багато, і від цього моменту ми будемо більш пильними!".

Собака з'їв 60 гумок для волосся / Фото: SWNS

Коли під час канікул минулого місяця дворічна Гем не поводилася так буйно, як завжди, мешканка Великої Британії Нортвуд зрозуміла, що щось не так.

Мопс зазвичай проводила дні, гавкаючи на перехожих з вікна, але стала підозріло тихою, що спонукало відвезти її до ветеринара.

Собака з'їв 60 гумок для волосся / Фото: SWNS

Нортвуд була "не готова" до величезної кількості гумок для волосся, які хірург витягнув з живота Гем після того, як лікарі побачили щось "дивне" в її животі.

Вкрай здивовані, вони витягли з собаки приблизно 50-60 гумок для волосся.

Собака з'їв 60 гумок для волосся / Фото: SWNS

На щастя, мопс одужав і знову "завдає шкоди вдома" — хоча її власники схрестили пальці, щоб улюбленець більше не їв гумки для волосся.

"Від цього моменту ми пильно стежитимемо за нею", - сказала Нортвуд. "Яке полегшення, що з нею все гаразд!".

Собака з'їв 60 гумок для волосся / Фото: SWNS

Нагадаємо, собаки схильні ковтати звичайні предмети домашнього вжитку і вимагають екстрених заходів — достатньо взяти бернедудля Моллі, яка проковтнула в'язку шкарпеток, або французького бульдога, який торік зжер 11 гумових качок.

Не так давно спантеличена пара була змушена промивати фекалії свого вихованця, щоб знайти крихітні шматочки доларових купюр після того, як їх собака з’їв 4000 доларів готівкою.

Тим часом злий пес із Бостона зжував паспорти своїх власників всього за декілька днів до весілля.

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