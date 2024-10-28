Гості Airbnb знайшли у своєму помешканні моторошну приховану кімнату: "Не спали до ранку" (відео)

Гостя Airbnb була перелякана, коли виявила, що двері в її орендованому помешканні ведуть до прихованої кімнати.

Зена Габаші забронювала підвальну квартиру в Чикаго через компанію, що займається орендою нерухомості для відпочинку, і була шокована тим, що знайшла те, що вона описала як "приховану камеру".

"Знайшла кімнату, якої не було в списку Airbnb", - підписала вона відео, яке опублікувала на TikTok.

У кліпі під зловісну музику показано звичайну на вигляд спальню, а потім камера переходить до одних із дверей, які вона відчиняє і відкриває темну, схожу на підвал кімнату з цеглою, деревом та іншими предметами.

Серед цих предметів були "дерев'яні двері з замками" і "ланцюги на землі", а ще одні двері вели "ще далі вглиб" будівлі, розповіла Габаші в інтерв'ю Newsweek.

Габаші з Канзас-Сіті, штат Міссурі, розповіла, що зареєструвалася в готелі близько 4 ранку 30 грудня 2023 року і мала намір лягти спати, але не змогла цього зробити після того, як зробила знахідку.

"Я помітила, що в будинку було дуже багато випадкових дверей, які ніколи не були вказані в списку", - сказала вона. "Готуючись до сну, ми з двоюрідною сестрою помітили, що в одній з кімнат, яка була замкнена, горить світло. Ми вирішили спробувати відчинити її... Я взяла вилку і змогла відчинити двері. Тоді я і побачила її".

Габаші розповіла, що вони з сестрою побігли до іншої кімнати, щоб повідомити матір, яка "теж злякалася, тому що цього не було в списку, і це мало моторошний вигляд".

Вона розповіла, що вони заблокували двері столом, але не змогли заснути.

"Ми не спали до ранку, продовжували чути шуми, і перед тим, як піти, я вирішила зняти це відео, і воно несподівано стало вірусним!" - сказала вона.

Нагадаємо, чоловік знайшов посеред лісу сходи та зробив моторошне відкриття. Він показав, що було під землею.

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