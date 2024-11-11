Гості не прийшли на весілля: наречена з розбитим серцем увійшла до порожнього приміщення – відео

На церемонію майже ніхто не з'явився після того, як було розіслано 100 запрошень.

Відео, на якому наречена з розбитим серцем заходить до порожнього приміщення після того, як гості не з'явилися на весілля, облетіло весь Інтернет.

Каліна Марі написала в TikTok, що запросила 100 гостей на своє весілля в стилі маскараду. На жаль, вони не з'явилися. Пара зайшла до зали зі своїм сином та побачила лише п'ятьох гостей.

Марі поділилася, що вони з коханим разом уже дев'ять років, заручені чотири роки, а весілля відклали через пандемію. Однак явка гостей виявилася не зовсім такою, як вони очікували, і Каліна опублікувала вірусне відео з довгим підписом.

"Це наш вхід на наш бал Маскараду, про який я дуже багато говорила протягом останніх 10 місяців. Той самий бал, на який я не лише запросила понад 75 осіб, але й витратила гроші на розсилку 25 красивих запрошень", - почала вона. "ПРИЙШЛО П'ЯТЕРО ЛЮДЕЙ!!! Ви що, знущаєтеся з мене?! Як ви бачите на відео, ми заходимо до приміщення, а там нікого немає".

#fyp #whereisthelove ♬ original sound - Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldn't we matter enough for people to show up? I still have “friends” that haven't even messaged me to congratulate me or tell me why they didn't come. It truly makes me sick. I honestly can't wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful ❤️ #FAIL

Додавши, що вона почала захід на годину пізніше, ніж планувала, щоб побачити, чи прийде більше людей, наречена розповіла, що вони "прийшли о 14:00 до п'яти осіб".

Кажучи, що вона "мріяла" увійти до повної зали людей, які святкували, натомість вона була "жінкою, яка намагалася тримати себе в руках", оскільки не знала, як впоратися з емоціями.

Роздратована "змарнованою їжею та напоями", а також "порожніми столами та стільцями", група продовжила вечірку, як вона написала: "Ми все ж таки отримали максимум задоволення? Так".

Каліна запитувала себе, чи була вона поганою людиною, чи були вони недостатньо важливими для людей, і чи мали вони правильних "друзів" навколо себе, оскільки багато хто не привітав її або не сказав, що не може прийти.

Новоспечена дружина зробила висновок: "Але все, що я знаю, це те, що у мене є мій чоловік. Моя дитина. І сім'я, яка з'являється, коли я її потребую. І за це я буду вдячна".

У новому відео, завантаженому через декілька днів, Каліна прояснила деталі ситуації та відповіла на запитання людей про все це. Вона сказала, що в січні цього року вони призначили дату весілля на жовтень, і що вона "проговорилася" про все це у Фейсбуці, оскільки організувала захід, додавши, що 25 запрошень було розіслано старшим і тим, хто не має соціальних мереж.

Одна користувачка поцікавилася, які пояснення вони отримали від людей, які не з'явилися. У відповідь жінка заначила, що не знає, чому так багато людей відмовилися від участі: "Я не отримала багато повідомлень, які б пояснювали, чому люди не прийшли, або з виправданнями, і я навіть вдячна за це. Здебільшого ми багато стирали і переоцінювали своє життя і просто витрачали багато часу на те, щоб цінувати те, що ми маємо, і те, що було".

Нагадаємо, наречені дозволили гостям весілля обрати для них спільне подружнє прізвище. Пара ніяк не могла визначитися самостійно.

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