Гості влаштували масову бійку на весіллі: в хід пішли кулаки, палиця та стільці – відео

Одну людину заарештували за підозрою в нападі на поліцейського.

Найщасливіший день нареченого та нареченої завершився хаосом через бійку гостей.

Про це пише dailystar.co.uk.

У Болтоні, Велика Британія, молодята замовили ресторан для святкування. Їхні близькі люди культурно зайняли свої місця для вечері, але незабаром влаштували бійку.

На весіллі чоловіки та жінки сиділи окремо. Їхні зони відпочинку були відділені білосніжною ширмою, яка в результаті була пошкоджена.

Вважається, що все розпочалося з того, коли один гість збив капелюх іншого і потім вдарив його по обличчю.

За мить все більше гостей були залучені до розбірок, внаслідок чого одна людина була заарештована за підозрою в нападі на поліцейського.

У шестихвилинному відео видно, як в хід пішли не лише кулаки, а й палиця та стільці.

Увага! Відео містить сцени жорстокості

Поліція підтвердила, що не було завдано травм, небезпечних для життя.

"Офіцери змогли розборонити бійку та взяти під контроль ситуацію. Не було завдано жодних травм, які змінюють життя. Одну людину заарештували за підозрою в нападі на поліцейського", - йдеться у заяві правоохоронців.

Нагадаємо, ресторан розкритикували за подавання шоколадного десерту в справжньому унітазі. Таким смаколиком частують в ізраїльському закладі.

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